南科園區產值連2年破兆 總統：優勢產業續在國際占領先地位

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總統蔡英文今（19）日上午以錄影方式為「112年台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展」致詞時表示，將台灣打造為數位國家、智慧島嶼，一直是政府重要目標。面對後疫情時代的挑戰，台灣會做好準備，也會讓優勢產業持續在國際占有領先地位。

蔡英文說，從她上任以來，將台灣打造成為數位國家、智慧島嶼，一直是政府的重要目標，政府積極推動「5＋2產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」，讓台灣的產業持續升級轉型，邁向智慧化、數位化，增強臺灣的國際競爭力。

她舉例，台南的「沙崙智慧綠能科學城」，就是中央和地方共同努力投入的建設，要讓臺灣的科技產業，能夠持續在全球激烈的競爭中脫穎而出。

蔡英文指出，在疫情和印太情勢變動的情況下，科技實力跟地緣戰略的角色，讓台灣能夠站穩腳步，越來越受到國際的重視。在這個關鍵時刻，我們對於人才的需求也就更加迫切，我們成立的半導體學院和重點產業學院已經達到11所，包括台南成功大學的半導體學院，和沙崙、臺南、橋頭等科學園區互相鏈結，培育高階人才，建構完整的生態圈。

同時，也推動「前瞻基礎建設計畫」的數位建設，在南科興建的「國網雲端資料中心」今年3月已經動土。未來營運後，將有助於南臺灣成為亞太地區重要的雲端服務節點，實現政府推動數位國家、創新經濟發展的初衷。

另外，行政院明年也將啟動「晶創臺灣計畫」，希望借助IC設計和生成式AI，來加速產業的創新升級。她指出，這幾年來，半導體、綠能、電動車等產業在台南蓬勃發展，南科園區已經連續兩年產值破兆。

蔡英文強調，面對後疫情時代的挑戰，臺灣會做好準備，也會讓我們的優勢產業持續在國際占有領先地位。