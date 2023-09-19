星巴克遭控水果飲品沒水果 美法院受理集體訴訟

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【中央社紐約18日綜合外電報導】美國消費者對咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）提出集體訴訟，指控星巴克多款星沁爽（Refresher）水果飲品中沒有關鍵成分「水果」，聯邦法院今天已受理這項訴訟。

路透社報導，星巴克先前曾訴請法院不要受理此次集體訴訟11項索賠中的9項，但遭美國曼哈頓地區法官克洛南（John Cronan）駁回，並稱「多數理性的消費者」都預期他們的飲品裡含有品名提到的水果。

消費者抱怨星巴克的「芒果火龍果」、「芒果火龍果檸檬」、「鳳梨百香果」、「鳳梨百香果檸檬」、「草莓巴西莓」和「草莓巴西莓檸檬」等6款星沁爽飲品中，沒有添加廣告中標榜的芒果、百香果或巴西莓。

此案原告紐約州阿斯托利亞（Astoria）的柯米尼斯（Joan Kominis）以及來自加州費菲爾（Fairfield）的麥克亞力斯特（Jason McAllister）表示，這些星沁爽飲品主要原料只有水、濃縮葡萄汁和糖，認為星巴克涉嫌以含有水果的品名誤導消費者並藉此提高售價，這已違反他們所在州別的消費者保護法。

星巴克表示，產品名稱描述的是飲品的口味而非成分，他們的菜單中準確地宣傳了這些口味，並稱理性的消費者並不會因此而困惑，店內員工也能解答消費者提出的所有疑問。

不過，克洛南認為，此案和許多訴訟案討論的「香草」不同，「法庭上沒有任何證據表明，消費者看到品名中含有『芒果』、『百香果』和『巴西莓』等詞語時，只會把這些名稱視為一種口味，而不是認為同時含有這種成分」。

克洛南也表示，可以理解消費者恐因此混淆，因為星巴克飲品也含有名稱裡提到的成分，像是冰抹茶那堤就含有抹茶、蜂蜜柑橘薄荷茶裡也含有蜂蜜和薄荷。

克洛南駁回一起消費者對星巴克提出的詐欺指控，認為沒有證據顯示星巴克有意欺騙消費者，另外也駁回一起控星巴克不當得利的指控。

星巴克在聲明中指出，此次集體訴訟的指控「不準確且毫無根據」，並稱期待為自己辯護。