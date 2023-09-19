《產業》蝦皮母集團Sea 啟動全球儲備幹部菁英計畫

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【時報記者莊丙農台北報導】蝦皮購物母集團Sea集團宣布2024年「Sea全球儲備幹部菁英計畫」正式啟動，Sea集團旗下擁有電商平台蝦皮購物、遊戲開發及發行公司Garena及數位金融服務SeaMoney，今天起至10月15日止，針對應屆畢業生或具備二年以內正職工作經驗，想累積跨國市場輪調經驗，或是對電子商務、遊戲與數位金融產業有興趣的人進行招募。

為積極招募高潛力人才，「Sea全球儲備幹部菁英計畫」有別以往的蝦皮購物GLP儲備幹部計畫，脫穎而出的菁英不再單純服務於一個事業體，而是會於Sea集團旗下的各事業體進行輪調，以培育高潛力人才成為跨組織的領導人。每位儲備幹部將有2年的專屬培育計畫，期間將安排高達4次為期各6個月的輪調機會。

儲備幹部能在Sea集團旗下「電商、遊戲、數位金融」三大事業體蝦皮購物、Garena、SeaMoney進行跨部門、跨事業體輪調，快速接觸不同部門、領域的工作範圍與職責內容，有效提升與累積不同能力和探索自己擅長的領域。除了跨事業體的嘗試外，每位儲備幹部更擁有前往新加坡、馬來西亞、印尼、巴西等不同海外部門的機會，不只能與多元團隊共同挑戰具高度影響力的全球性專案，還能身歷其境世界各地的不同文化，拓展國際化的視野和經驗。為有效培養集團未來具影響力人才，此次計畫期間儲備幹部至少會於一個輪調中直接向高階管理層進行彙報，並實際獲得親身指導。