李希會古巴總統：繼續在彼此核心利益問題上相互支持

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應古巴共產黨邀請，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希16日至18日對古巴進行正式訪問。他在會見古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）時表示，雙方要深入治黨治國經驗交流和各領域務實合作，繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，推動各自黨的建設和社會主義事業發展。

據新華社，在會見狄亞士－卡奈時，李希表示，中方願與古方落實兩黨兩國最高領導人重要共識，深入治黨治國經驗交流和各領域務實合作，繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，推動各自黨的建設和社會主義事業發展。中方願同古方推動全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議落地落實，推動建構人類命運共同體。

狄亞士－卡奈則說，中方堅定與「全球南方」國家站在一起，有力維護了發展中國家共同利益。古方感謝中方對古經濟社會發展提供協助，願與中國共產黨密切友好往來，並推動務實合作。

狄亞士－卡奈強調，古方感謝中方堅定支持古巴人民反對單邊封鎖制裁的正義鬥爭，堅定支持中共中央總書記習近平提出的重大全球倡議；預祝第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功。

與古巴共產黨中央政治局委員、中央組織書記莫拉萊斯（Roberto Morales Ojeda）會談時，雙方同意加強政治互信與戰略協作，深化各領域務實合作，加強治國理政交流互鑑與管黨治黨、反貪腐經驗交流與合作。

探望古巴前領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro）時，李希表示，卡斯楚是中方黨和人民的親密朋友，為兩黨兩國關係發展做出了歷史性貢獻。面對複雜多變的國際情勢，中方願同古方攜手共建中古命運共同體。卡斯楚表示，「古方為中國特色社會主義事業取得巨大成就感到高興和鼓舞，願藉鏡中國發展經驗」。