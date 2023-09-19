進口蛋爭議延燒 陳吉仲現身：最辛苦的就是這2單位

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進口蛋爭議延燒數日，農業部長陳吉仲神隱多日，今突襲現身民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室，面對爭議，陳吉仲會前受訪表示，外界質疑是不實事實，他們是為了消費者吃得到買得到平價蛋，也是要顧到農民，並強調最辛苦的就是農業部、畜產會要來止血。

進口蛋風暴自8月底延燒至今，農業部長陳吉仲一改過去高調、「鬥雞」形象，數度神隱找不到人，甚至在爭議一周後才露面。他上周日挺過「被請辭」風波，昨日上午原訂主持非洲豬瘟防災應變中心會議並出席會後記者會，卻又在前晚取消，改由防檢署長邱垂章主持，趕赴立法院民進黨團報告，最後卻未露面，與記者玩起捉迷藏。

據悉，因為立法院開議在即，且有雞蛋專案進口、登革熱等專案報告，民進黨團今天上午循例召開行政立法協調會報，行政院副院長鄭文燦原訂11時出席「2023高雄羽球大師賽－賽事啟動記者會」也臨時取消，改率農業部長陳吉仲等人前往立法院報告。

陳吉仲會前受訪表示，這是不實事實，類似這種不是事實會用專業釐清，他們也會捍衛雞蛋專案進口，為了消費者吃得到買得到平價蛋，也要顧到農民，關稅、營業稅沒有讓它調降，這是讓農民受惠的最好政策，但最辛苦的就是農業部、畜產會要來止血，否則調整相關不一樣的作法，答案就會不一樣。

陳吉仲說，感謝黨團安排這個會議，讓他跟所有委員報告專案進口議題，這個議題雖然是一顆雞蛋的進口，但充滿很多的專業，所以要把過去外界所有質疑，一併來講清楚。

至於在野批評是進口爛蛋，並稱支持陳吉仲、票投民進黨，陳吉仲強調，許多針對雞蛋的專案進口，排山倒海而來的污衊抹黑不是事實，舉例來說，臭蛋，市面上怎麼會有，市面上都有一定保存期限、規範，他也有告訴業者，剛剛講很多抹黑不實消息，例如講他跟超思多年好友老公過世，這就不是事實，對方30年前往生，他還在念研究所。