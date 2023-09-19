興大成功企業家名人講堂「我的第一桶金」 即日起接受報名

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中興大學於10月6日至12月29日期間，舉辦一系列引人入勝的「我的第一桶金」講座，該講座邀請十位經營成功的企業家，他們將在中興大學社館大樓1樓會議室分享他們的創業心得和成功故事，系列講座將於每周五下午3點至5點舉行，旨在啟發更多年輕人投身創業，實現自己的夢想。

此次講座系列每週五下午3時至5時舉行，共有十場，分別邀請到了來自不同領域的成功企業家，將分享他們的創業歷程、面對的挑戰以及如何一步一步建立起屬於自己的事業，包括興富發集團鄭欽天總裁、程泰集團楊德華總裁、恒耀集團吳榮彬董事長、崇越科技郭智輝董事長、振鋒企業洪榮德董事長、智友集團李忠良總裁、偉詮電子林錫銘董事長、車王電子蔡裕慶董事長、般若科技林允進總經理以及穩懋半導體陳進財總裁。

「我的第一桶金」講座系列是由中興大學校務諮詢委員吳明敏教授發起，吳教授為中興大學農經系優秀校友，也是行銷系的名譽教授，目前擔任全國農業金庫董事長，他表示希望透過這個活動，能夠激勵更多的年輕人勇敢追求自己的夢想，並在創業路上獲得有價值的經驗。

這個精彩的系列活動由中興大學創新產業暨國際學院、研發處、EMBA校友會和全國農業金庫共同主辦，讓大家可以從成功企業家的故事中汲取智慧和靈感。

詳細資訊及報名網址請點：https://www.siileec.com/subject.php?sn=4134