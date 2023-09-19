台南平實轉運站BOT動土 三地集團砸54億建複合商業大樓

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台南平實轉運站BOT案，19日動土，得標廠商三地集團將斥資54億元，打造複合式商業地標大樓，第一期工程預定2026年完工啟用。

台南市長黃偉哲致詞指出，平實轉運站位於中華東路與小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不但鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊平實中央公園的公辦都更、社會住宅等，都是南市府重點建設。

平實轉運站BOT案，2021年10月簽約，得標的三地集團南仁湖育樂成立專案公司平實森活，負責興建、營運。

三地集團執行長鍾育霖表示，三地集團取得此BOT案，將投資54億元，打造台南的地標，並創造220個到300個就業機會。

南仁湖副董事長李宗熹表示，平實轉運站新建營運移轉（BOT）案，分成兩期開發，第一期為地下6層至地上13層的轉運站複合式大樓，樓地板面積約3萬坪，預計導入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及商辦大樓等複合型機能；第二期預為地上3層之捷運站，樓地板面積約900坪。

他說，基地面積約1.42公頃，位處台南捷運系統藍線與綠線交會點，結合優良地理位置及機能建築設計，將打造台南市民交通新選擇，一站式滿足休閒購物、商業活動與交通生活等日常所需。

李宗熹指出，此案規劃打造台南全新複合式轉運站，並以「美好森活家居」為商場定位，希望吸引大台南地區近年持續增加的南科新貴與年輕家庭族群。

由於該案兼具交通轉運站及複合商務辦公大樓特性，將有效提升台南市民生活便利性，且提供台南市民不同以往的休憩體驗，同時亦與鄰近南紡購物中心，此一BOT案也規劃做出市場區隔，未來將成為旅客搭乘捷運重要站點之一，也將共同活絡商圈及生活機能。

平實轉運站鄰近台南重點百貨、生活商圈、重要交通幹道，為台南市民重點生活區域之一，富有建築特色的平實轉運站未來期待成為該區域重要指標建物之一。

他表示，該案特邀綠建築女王林明娥建築師操刀設計，在設計機能性豐富的轉運暨複合商業大樓，同時選擇原地保留部分原生老樹，並融入建築當中，希望傳達給民眾與環境共生及環保之意念，共同守護自然生態，打造全台唯一特色森林系交通轉運站，使民眾在購物、辦公或準備乘車時，彷彿置身於綠意盎然的森林中，放鬆愜意的氛圍更可提升體驗生活品質，同時強化綠色美學及與環境共生的重要題。