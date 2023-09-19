近萬箱進口蛋到期待銷毀 衛生局貼字條嚴防流入市面

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農業部公布中央畜產會的雞蛋緊急調度蛋品庫存數量表，多數都已到期、待銷毀，彰化縣的兆豐冷藏也被分配到庫存8208箱（295萬顆）土耳其雞蛋及903箱（33萬顆）泰國蛋，其中土耳其雞蛋已全數到期，昨天已全數在彰化縣衛生局監督下貼上「報廢品待銷毀」等字樣，進行管制，防止流入市面。

衛生局啟動專案進口雞蛋冷鏈倉儲查核，食品衛生科長林毓芬指出，昨天到兆豐冷藏庫稽查，現場有泰國及土耳其的進口殼蛋，共9111箱，約有328萬顆，其中泰國的進口雞蛋有903箱、33萬顆，這些蛋是未到期。

土耳其的進口雞蛋有8208箱、295萬顆，這些蛋已到期，待銷毀，現場已張貼「報廢品待銷毀」等字樣，並進行管控，以防止流入市售。

林毓芬表示，「報廢品待銷毀」等字樣的進口雞蛋，等農業部對中央畜產會下相關的銷毀等處置指示後，衛生局會做後續監督銷毀的程序。

林毓芬說，為因應進口蛋來到國內，該局在今年4月就展開相關稽查及講習，並啟動對轄內雞蛋洗選場及液蛋加工場的稽查輔導專案，並在稽查過程中發現轄內有3家接受中央畜產會調度進口雞蛋的洗選業者，該局已在第一時間就對業者進行輔導，因此這些洗選業者處理的雞蛋並未發生問題。

另外，衛生局在稽查的過程中，針對即期、待銷毀的雞蛋進行清點及銷毀，並都已經完成銷毀，目前彰化縣市面上的雞蛋都是沒有問題的。

衛生局呼籲食品業者，進口洗選蛋品，若僅經清洗分裝後重新包裝者，產品有效日期之訂定不可超過原輸入產品之有效日期，且原產地亦應如實標示，如有標示不實，將依違反《食品安全衛生管理法》第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

雞蛋有逾期或變質、腐敗等情事，不可再販賣或用於食品加工用途，違者將依違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。