美中關係緊繃 美企不敢去大陸了？這數據曝真相

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【中時新聞網 郭宜欣】從2018年貿易戰開始，美中關係每況愈下，尤其近年美國政府針對大陸高科技產業設下嚴格出口管制，加上俄烏戰爭引爆地緣政治危機，許多美國企業紛紛將部份生產基地移往他處，藉此分散風險。不過，數據顯示，還是有31%的美國企業增加在大陸的投資規模，比去年的25%還要高，且有超過一半的企業預估今年的營收會比去年還要出色。

南華早報報導，上海美國商會調查顯示，在大陸面臨脫鉤壓力的美國企業中，有三分之二的企業認為壓力來自於美國政府的政策，另外三分之一則歸咎於大陸政府。

儘管美國企業普遍對前景感到悲觀，但今年有31%的美國企業在大陸擴大投資規模，比去年25%還要高，且有超過一半的企業預估今年的營運表現會比去年還出色。

對此，上海美國商會主席Sean Stein表示，「最近的事情的發展令人感到興奮，經過幾次高層訪問，美國和大陸似乎已採取措施穩定彼此關係，八月宣布的一系列改革措施也顯示，大陸希望改善投資環境。」

即使如此，美中關係與地緣政治因素仍被視為主要的挑戰，智慧財產權保護相對薄弱也是弱點，針對上海美國商會325名會員的調查結果顯示，只有52%的人對大陸未來5年的經濟前景感到樂觀，寫下1999年以來的最低紀錄。