陸證監會擬推新規 對不分紅或分紅少的公司加強約束督促

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大陸證監會近期修改上市公司現金分紅規則，根據《證券時報》引述大陸證監會部門負責人介紹，擬對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，推動進一步優化分紅方式和節奏，讓分紅好的公司得到更多激勵，同時也加強對超出能力分紅企業的約束等。

具體政策來看，此輪修訂對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅。第一是強化資訊揭露監管。對於主板上市公司分紅未達到一定比例的，要求披露解釋原因。

第二是對財務性投資較多的公司強化揭露要求，督促公司提高資產使用效率，更好專注主業和回報投資者；第三是強化問詢和監管約談。加強監管問詢，説明投資者對分紅資訊更好作出判斷，通過約談等方式督促加大分紅力道。

同時也考慮推動進一步優化分紅方式和節奏。包含簡化中期分紅程序，便利公司進一步提升分紅頻率，二是指導公司制定穩定增長的分紅政策。推動公司修訂章程條款，提升可操作性，引導公司探索穩定增長的股利分配政策。

但同時對超出能力分紅的企業，大陸證監也將加強約束防範，確保公司業績真實，分紅基礎紮實，防止財務造假、融資分紅，並對資產負債率偏高且經營現金流不足，但持續高比例分紅的上市公司，要求詳細揭露分紅方案合理性。

實際上，近年來大陸證監會持續引導上市公司提高分紅水準，境內市場分紅總額已位列全球第二。數據顯示近5年，A股公司分紅金額逐年增長，累計分紅8.2兆元（人民幣，下同），金額已超過當年融資額。

回顧2022年大陸境內市場共有3291家滬深上市公司進行現金分紅，占2022年底上市公司總數的67.1％，全年現金分紅總額達到2.06兆元，其中歸屬於A股股東的分紅金額1.62兆元。此外，有163家上市公司公佈2023年半年報現金分紅預案，預計分紅2030.1億元。