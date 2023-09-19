《國際政治》IAEA與日續檢核汙水 陸被當塑膠置身局外

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】國際原子能機構（IAEA）於美國時間18日在紐約表示，已答應持續安檢經處理過，且已排程入海的日本福島核汙水。中國大陸不滿未參予安檢活動，日本政府前高官則建議狀告WTO（世界貿易組織），好讓大陸早日解禁日本水產品。

一再表達不滿，最近一次是在18日才抗議過的中國大陸駐日本大使館，指控自己沒有被受邀參加，並納入監測福島核汙水的國際組織內，這些水日本政府雖聲稱已經處理，但還是具有汙染海洋的成分。

不顧諸多抗議，8月開始排放核汙水入太平洋的日本，激怒自己最大貿易夥伴中國大陸後，出口至大陸的海鮮商品就此遭到禁止。對此，一位日本前聯合國高級官員直言，就是直接告WTO就對了。

這位日本前高官認為告上WTO是一種戰術上的策略，藉此可以懲罰中國大陸對日本水產的禁售令。也建議正在聯合國開會的日相岸田文雄，多多宣揚這些核汙水的安全性，擴大國際上其它各國的理解。

也就是說，日本應該繼續跟中國大陸進行談判，並利用世貿組織等多邊平台，給予大陸更多壓力。若岸田能在11月APEC（亞太經合會）中見到習近平，或許有機會可直接面對面討論核汙水的問題。

上周，IAEA表示，從獨立採樣與監測中發現，證實福島核汙水的氚含量，遠低於日本的規定，表示無安全上的疑慮。不過，中國大陸外交部立刻駁斥，指出IAEA的安檢既不國際化也不獨立性，日本應立刻停止將核污染的風險轉嫁給全世界。