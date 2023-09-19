夫妻無子女遺產要分手足？呂秋遠：很遺憾是的…曝「5點建議」

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【中時新聞網 葉庭欣】一對夫妻因丈夫罹癌時日不多，在交代後事及遺產分配時，由於兩人沒小孩、公婆也過世，丈夫的房子竟然要分給小叔一半，讓太太十分傻眼，經媒體報導，引發網友討論。對此，呂秋遠律師貼文寫道，「夫妻無子女，遺產要分給兄弟姊妹？」是的，很遺憾的說；同時提出五點建議。

呂秋遠在臉書發文表示，根據民法規定，如果被繼承人沒有子女，父母過世，那就是由兄弟姊妹繼承。如果有配偶，那就是配偶一半、兄弟姊妹一半。對於某些人而言，這是一件可怕的事，因為配偶可以離婚，但是兄弟姊妹，如果不合，就是魔咒。他們可能在成年以後，就未曾問候，甚至有嫌隙，但是在死後，卻可以依法分配財產。血緣，是沒辦法斷絕的。所以，應該怎麼辦呢？

對此，呂秋遠提出五點建議：

1. 生孩子，或是收養孩子：

為了這件事去生孩子，是一件非常冒險的事情，因為財產的總價值，可能不一定還能養得起一個孩子。重點是，遺產給小孩，也不一定會比較甘願。

2. 活得比自己的兄弟姊妹還要久：

這是最好的方法。因為他們的子女，不能代位繼承我們的遺產，繼承順位只到兄弟姊妹，並不能移轉到他們的孩子身上。但是，這個方法有個缺點，就是我們不能掌握我們自己生命的長度，所以，我們得想下一個方法。

3. 寫遺囑：

遺囑，可以很簡單。自書遺囑就好，寫明遺產不給兄弟姊妹，由配偶繼承全部遺產。但是，這個方法還是有缺點，因為兄弟姊妹會有特留分，還是可以取得遺產的三分之一。

4. 把財產移轉到配偶身上：

繼承，得要有財產，如果在生前就可以做好財產規劃，把財產移轉到配偶，因為配偶間贈與，免課徵贈與稅，這也是一個方法。然而，這方法的缺點就是，一旦離婚，因為是贈與，所以這些財產就不能分配，由配偶獨得。但是要留到最後一口氣才移轉，沒人知道，那一口氣是什麼時候。

5. 剝奪繼承權：

最後，大概只有這個方法才能完全免除後顧之憂。如果，跟兄弟姊妹的關係不好，應該是有原因的。想辦法把這個原因找出來，如果構成重大侮辱或虐待，可以在遺囑裡，把這些事情寫出來，直接依法剝奪繼承權，這時候，配偶就可以單獨繼承，不會有兄弟姊妹來繼承了。

呂秋遠強調，不過對於財產這件事，活著的時候對自己才有意義，死了以後，財產就變成遺產，自己花不到，也看不著。如果沒有事先規劃，只會引起在世的人不斷的訴訟紛爭。所以，呂秋遠真心建議，好好活著、好好花錢，不要讓財產變成遺產，或許這是我們能為在世的人，做的最好事情了。