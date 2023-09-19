《其他股》首家永續型創投上市 鑽石投資飆漲24%

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【時報記者王逸芯台北報導】國內首家上市的永續型創投鑽石投資(6901)，今(19)日以每股40元正式掛牌上市，蜜月行情火熱，股價最高達49.6元，漲幅為24%。

鑽石投資為國內專注於生技醫療領域的永續型創投公司，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域。同時，鑽石投資亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，投資海外最新生技標的及全球頂尖生技平台。

根據市調公司IMARC數據顯示，2022年全球創投市場規模為2339億美元，預估2028年將成長至7086億美元，2023至2028年複合成長率(CAGR)為21.8%。可以預見包括人口老化、人才短缺和現代化的健康需求提升等因素，有望使生技醫療領域投資吸引力維持高檔。

鑽石投資表示，將透過資本市場的力量，持續挖掘具有國際競爭力的創新科技、平台技術及服務商業模式，並聚焦在能滿足醫療市場缺口的藥物、首創藥物或最佳藥物。未來，不僅僅扮演投資角色，也將串連國際資金、市場、技術及產品，協助台灣打造未來的生技旗艦企業。

鑽石投資新股抽籤於9月13日完成，共計有39萬人參與，中籤率4.25%，若以當日興櫃收盤價66元計算，中籤的投資人可望賺進2.6萬元。