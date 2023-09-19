「透過參與農村發展提升企業ESG與競爭力」論壇九月26日至28日佛光山三好樓舉行

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一場全國聚焦，企業社會責任助力農村再生發展與永續環境，以企業在ESG暨CSR之需求下，創新綠色農村發展新模式與體驗式研習觀摩活動，將於九月26日至28日三天，在高雄市大樹區佛光山三好樓舉行。由高雄市政府農業局主辦、睿峯經營管理顧問有限公司、徐正群先生辦公室等單位共同合辦執行，敬邀支持大高雄農村永續發展之中小企業與集團等單位，踴躍報名參與研習觀摩活動。(報名資訊可洽詢承辦單位Line帳號: @taiwan.esg)

活動將從第一天下午開始深入探討企業ESG的多元實踐，與一般ESG論壇不同，其重點放在企業如何運用台灣農村的豐富資源，來實現員工培訓、旅遊，甚是與農村社區建立契作、認養農地和觀光農業的合作模式。透過這些創新規劃，讓企業不僅能在環境保護（E）和社會責任（S）方面取得突破外，更能透過員工培訓和生活體驗來提升管理素質，達成優化公司治理（G）。論壇中，將邀請知名企管講師郭託有，分享知名科技業的成功案例，如何透過咖啡農場的體驗學習來改善工作流程，以及手工製茶的體驗學習如何助力於產品設計與生產管理。研習會還提供茶禪課程，藉以促進員工身心靈的平衡，更能全身心投入工作職場。

在現今複雜而日益關注可持續發展的時代，企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）的角色變得至關重要。尤以與農村發展與永續生態環境平衡的目標相結合時，將可為社區和企業帶來顯著的價值。研習體驗觀摩活動中，主辦單位將引例探討企業如何以與農村社區合作推動社區發展工作，成功達成ESG（環境、社會、公司治理）標準下的社會福利、環境共好、綠色建築和糧食生產效益提升。以企業與農村合作的樣態相當多，包括：

(一)社區參與與共融：

企業參與農村發展需要建立強而有力的社區參與機制。這意味著與當地居民建立夥伴關係，共同制定和實施項目，確保發展計劃符合當地社區需求。理解當地文化與價值觀，尊重和參考社區的意見，是實現共融發展的重要課題。

(二)農村發展和永續農業：

企業可以支持農村發展，鼓勵農業創新、多樣與可持續性，通過提供技能培訓、改善農業基礎設施，及促進可持續的農業實踐，如有機農業和水資源管理，企業可協助農村社區實現經濟獨立，能自主照顧居民成為社會的穩定力量。

(三)與自然共榮：

生態保護應是企業發展策略的一部分。即可包括保護和恢復當地生態系統，企業協助農村社區推動生態保育，減少對自然資源的負面影響，讓自然獲得喘息促進生態平衡。

(四)綠色建築和能源效益：

企業協助農村社區採用綠建築，推動再生能源的使用，減少能源消耗和碳足跡。藉以將環境和健康納入設計和建造的考慮，可提供更健康與可持續的室內環境。

「透過參與農村發展提升企業ESG與競爭力」論壇報名網址

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_htWO3N2ztix0wNYC_50tgZWG06VwH_MEiak_cm5kn-oD1A/viewform