美台避免雙重課稅法案 演藝人員與運動員也受惠 年收入未達「這金額」免繳稅

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【中央社華盛頓18日綜合外電報導】美國代表拉斯維加斯市與納希維爾市的兩名聯邦參議員攜手合作，在一項廣獲支持的法案中幫助台灣演藝人員與運動員，擴大對美國關鍵盟友的友善稅收待遇。

美國政論雜誌「點名」雙週刊（Roll Call）網站報導，美國聯邦參議院財政委員會14日在立法中增加一個章節，為台灣企業、投資人與勞工創造類似稅務協定的福利。減少對演藝人員與運動員雙重課稅的新措辭，模仿了典型稅務協定的章節，但並不是這項法案原本的部分。

如果台灣音樂家、藝術家、運動員和其他演藝人員在美國工作一年內的收入與報銷金額不到3萬美元（約新台幣96萬7,500元），他們可以不用向美國納稅，且這項法案只有在台灣向美國演藝人員與運動員提供相同福利時才會生效。

參院財委會主席魏登（Ron Wyden）在修正過的「主席註記」（chairman's mark）中低調加入這段文字。委員會成員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）與布萊克本（Marsha Blackburn）先前提出包含這項條款的修正案，將他們家鄉州的利益納入其中，由於獲得跨黨派支持，且在一般稅務條約中已有前例，這項條款在無須進行任何辯論的情況下，很容易就決定納入其中。

這項改變是效仿美國財政部2016年所得稅協定範本的「演藝人員與運動員」條款，適用於劇場、電影、電視與廣播藝人和運動員。

內華達州民主黨籍聯邦參議員瑪斯托的發言人說，瑪斯托經常尋找方法幫助內華達州的觀光與娛樂業。在以賭場和表演聞名的拉斯維加斯，這樣的產業具有重要地位。

瑪斯托說：「內華達州有全球…一些最棒的現場音樂與娛樂場所，藝術家與演藝人員在國內外演出時，不該因為遭到兩度課稅而承受過多負擔。」

拉斯維加斯也有活躍的台灣社區，也曾舉辦過有全球「運動員」參與的體育賽事，包括台灣。舉例來說，台灣的專業玩家在拉斯維加斯去年的對戰格鬥遊戲King of Fighters電子競技中包辦前3名，且拉斯維加斯經常舉辦台灣選手也參與的跆拳道、撞球等比賽。

布萊克本的家鄉田納西州也與娛樂業有強大關係。她的發言人說，布萊克本一直希望支持歌手、詞曲創作人與田納西州的創意社群，她先前擔任包含納希維爾（Nashville）周圍地區的第7國會選區眾議員超過10年。

發言人說，布萊克本今年在參院財委會贏得一個席次，她正在尋找方法用這個席次支持歌手與詞曲創作人。

發言人指出，在推動這項台灣法案方面，布萊克本與美國唱片業協會（Recording Industry Association of America）密切合作。美國唱片業協會為音樂產業議題進行遊說，根據追蹤美國政壇經費的OpenSecrets.org，布萊克本在2022年自音樂產業或隸屬機構收到最多捐款，總額達7000美元（約新台幣22萬5750元）。

總部設於納希維爾的Curb Records是布萊克本的一大金主，旗下藝人包括鄉村樂界傳奇人物小漢克威廉斯（Hank Williams Jr.）、黎安萊姆絲（LeAnn Rimes）、提姆麥克羅（Tim McGraw）與薇諾娜賈德（Wynonna Judd）。

目前還不清楚鄉村樂在台灣有多受歡迎，但至少美國流行樂歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）曾毫不掩飾地支持台灣，包括2015年在演唱會上披著中華民國國旗獻唱，導致她遭中國禁止入境。

美台避免雙重課稅法案14日在參院財委會通過，但參議員仍需要解決與外交委員會的權限爭執；外交委員會負責監督租稅協定，並擁有自己的版本，可讓政府與台灣達成類似條約的協議。

幕僚說，美台避免雙重課稅法案得以在財委會通過，是因為財委會不想開創先例，透過非正規條約的機制推翻美國稅收規定。