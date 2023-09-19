結婚登記就選這！戶政事務所也瘋夢幻芭比風 新人暴增超好拍

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桃園區戶政事務所因應市長張善政催婚政策，趁民俗月請來在地青年設計師打造全新結婚背板，以桃粉色調和沙發、絨毛娃娃、立體燈飾等元素，營造浪漫夢幻氛圍，隨手拍都是時尚大片，靠近還會自動播放輕音樂，一上線就在新人圈熱議，洽詢電話不斷，預約登記人數也較平日增加近2成。

桃園區戶政事務所主任王瓊慧表示，桃園戶政結婚拍照區向來受到新人青睞，曾經創下520當天超過200對新人湧入拍照的紀錄，今年特別請來在地設計師，打造時尚浪漫風的全新拍照背板，以桃粉色調為主視覺，從喜宴湯圓發想，點綴紅白波卡圓點，象徵團圓圓滿，立體粉色霓虹燈點亮主題「桃醉幸福 We Got Married」，傳遞桃園「時尚、溫暖、幸福、友善」的城市意象，同時在網站推出同款專屬結婚書約免費下載。

王瓊慧提到，布置巧妙運用沙發、絨毛娃娃、立體燈飾等元素，加上超大面積的延伸地面裝飾，新人跟家長坐沙發、親友或站或席地而坐四周，層次感隨手拍都是絕美婚紗照，還有智慧音樂，靠近拍照區就會自動播放輕音樂，浪漫度爆棚，上周上線後還未宣傳就詢問電話不斷，到訪的新人直讚美翻，戶所還得出動紅龍請新人排隊拍照。

來自新北的新人蔡瑋強與曹又文說，當初選定桃園區戶政事務所結婚登記，就是覺得桃園的結婚拍照專區很美，沒想到到現場發現背板全面更新，而且是今年最夯的「芭比風」，直呼太幸運，拿起戶所提供的新娘捧花浪漫合影。

高雄的曾家恩與黃玟茵，則是被創意手拿牌逗樂，拿起「寵妻狂魔」、「這個家我說了算」、「薪水交給我」、「家事交給我」、連拍多組照片，更大讚貼心的地板延伸設計，連親友團都能美美入鏡留下合影，見證幸福約定。

民政局長劉思遠表示，桃園市是六都唯一人口正成長城市，也是最年輕的直轄市，桃園區戶政事務所與在地青年設計師合作，融入桃園城市識別logo元素，打造浪漫、唯美的結婚拍照區，讓新人們留下美好回憶。目前各區戶政事務所也持續發揮創意，結合各區特色更新拍照背板，讓新人願意從外地來登記，順道安排桃園浪漫一日遊。