灃食夢想計畫活動開跑 讓孩童探索未來飲食生活樣貌

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對於飲食，你有什麼想像？灃食公益飲食文化教育基金會今年推出全新企畫「灃食夢想計畫—夢想食驗事」飲食行動創意競賽，邀請國小、幼兒園學童觀察飲食現況，探索未來的飲食生活樣貌，透過行動計畫一圓專屬「夢想食驗事」，報名自即日起至10月31日，讓改變從此刻開始，Let’s Change。

灃食教育基金會致力推廣更真、善、美飲食文化，連續四年舉辦雙年制SUPER校廚大賽及SUPER食育教師大賽，希望藉由全國性競賽方式，讓民眾關注校園飲食教育的重要性。

延續以往賽事精神，今年「灃食夢想計畫—夢想食驗事」以飲食為主題，但將主體聚焦在孩童身上，由孩童主動提出對於飲食的想像，教師與校廚等人退居第二線擔任指導員，帶領孩童從天馬行空的創意想像中，落實為可執行的行動計劃，歷經三個月的執行期，實現自己的飲食夢想計畫。灃食夢想計畫－夢想食驗事」一分鐘宣傳影片：https://reurl.cc/y6yvl6

灃食教育基金會表示，飲食在生活中具備多元面向，從土地萌芽、家庭餐桌、校園餐食到社區飲食現況，因此聯繫著家庭、校園、社區的情感，也與人的健康息息相關。「灃食夢想計畫—夢想食驗事」希望引導孩童從日常飲食出發，細心觀察在地、健康、文化、環境永續等主題，不論是認識食物、了解在地飲食特色、吃出健康、飲食文化傳承到綠色消費等，都是可成為夢想實踐的參考方向。

收件後將徵選出最符合主題且可實踐的夢想行動計畫進入決賽，每組可規畫最多5萬元夢想實踐金，並於明年2月至5月進行夢想實踐過程，全國民眾將可查詢專屬網站，灃食邀請關心夢想計畫的民眾進行線上投票，一起角逐夢想大獎與人氣獎得主。活動詳情及參賽報名簡章可查詢活動網站：https://www.dreamslab.fullfoods.org/