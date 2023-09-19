從飲食改善失眠 營養師推5種食物

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【中央社記者陳婕翎台北19日電】現代人生活壓力大，常受失眠所苦。營養師黃威杰提醒，想要擁有好的睡眠品質，可以從食物著手，鮭魚是其中之一，奇異果、酸櫻桃、牛奶及堅果也是能幫助吃出好眠的食物。

失眠的原因很多，如高壓環境及飲食習慣不規律等。許多統計結果顯示，高達30%的人有失眠問題，其中女性比男性更容易失眠。黃威杰今天透過新聞稿分享5種能幫助遠離失眠的食物，吃對食物不僅可改善睡眠品質，甚至能維持心血管健康、控制體重。

第1種食物是鮭魚，黃威杰引用1項研究，1週吃3次鮭魚可改善整體睡眠，白天精神也能比較好。主因為鮭魚富含大量omega-3脂肪酸及維生素D，能幫助調解血清素，血清素是褪黑激素前驅物，直接影響人體睡眠週期，對於睡眠品質有重要影響力。

第2種是奇異果，黃威杰解釋，奇異果富含多種維生素與礦物質，特別是維生素C、E、鉀和葉酸，不僅有助抗氧化，也可改善葉酸缺乏問題，同時富含高濃度血清素。睡前吃1、2顆奇異果能改善入睡時間，增加睡眠時長及睡眠品質。

第3種助眠食物為牛奶，黃威杰提到，許多研究顯示，睡前喝1杯溫熱牛奶，可改善夜間醒來次數。牛奶富含色胺酸，是血液中血清素和褪黑激素的合成原料，可改善睡眠和情緒障礙，如果有難以持續入睡的問題，可以嘗試透過喝杯牛奶改善。

第4種是酸櫻桃，黃威杰提醒，酸櫻桃和平常吃到的水果甜櫻桃不太一樣，雖然兩種櫻桃對人體都有很大的健康效益，但酸櫻桃有更高濃度的褪黑激素，褪黑激素剛好是調解睡眠的重要關鍵激素。

第5種則是含有褪黑激素及鎂、鋅的堅果，有研究顯示，褪黑激素、鎂和鋅的組合，可幫助治療失眠老年人睡得更好。

另外，黃威杰建議，睡眠比較容易受到影響的人，盡量避免在下午或晚上攝入咖啡因，以免咖啡因的興奮作用影響夜晚睡眠。