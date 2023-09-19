用AR走讀嘉義市！ 「嘉義美街圖鑑」10月登場

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嘉義市成仁街早期是「米街」，人文薈萃，後來發展為「美街」，近來餐飲美學風格小店林立，市政府串聯街廓23家店，推展街區數位群聚，10月將推出「嘉義美街圖鑑」，遊客可以實地走讀美街吃喝玩樂，也能透過社群軟體IG掃描QRcode體驗AR擴增實境的樂趣。

嘉義市工商發展投資策會表示，10月2日下午2點將於嘉義IN89豪華影城二樓LUXE廳舉辦美街影片暨成果發表會，帶領大家玩AR走讀街區進行數位體驗，同時10月推出店家集章活動，集滿店家可獲得限量的海報、搖扇、徽章、T恤等等小物，活動詳情可查詢「嘉義美街圖鑑」臉書或IG粉絲團。

市長黃敏惠表示，2021台灣設計展後吸引青年陸續回嘉創業，現在市區特色風格小店林立，成為遊客喜愛來嘉義市走訪探索的景點，市府透過計畫協助店家導入數位應用、設計美學、服務創新，「嘉義美街圖鑑」就是街區數位力、設計力的應用與展現。

嘉義市工策會總幹事許燿宏說，目前先釋出「嘉義美街圖鑑Lost＆Found」主視覺AR，民眾透過自己的IG帳號可搶先試玩，10月會有更多內容，遊客掃描對應的地圖QRcode、店家或街道，就能感受美街的今昔對比。

包括名畫家林玉山創作情境、新華美西服社縫紉機運轉、玉山食品社糕點櫃、美街藝廊表框刷字的動態、Hermit永成印刷廠重現印刷情境等，以數位科技融合美街過去未來式，探尋成仁街舊時光風華。