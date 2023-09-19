「軟著陸」美夢成空？聯準會面臨3大凶險

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【時報編譯柯婉琇】聯準會官員好不容易接受了經濟可望實現「軟著陸」的美好前景，但在其本周召開政策會議前，一切突然風雲變色，全美汽車工人聯合會（UAW）在「底特律三雄」發動局部罷工、聯邦政府可能關門以及學貸即將恢復繳款，都給這個最佳的經濟前景帶來新的風險。

聯準會主席鮑爾在7月底的政策會議後表示，央行決策官員已經不再認為美國經濟會在2023年陷入衰退。這意味著聯準會有信心在不導致經濟陷入衰退的情況下抑制住通膨，也就是實現所謂的「軟著陸」。

由於未能在最後一刻達成勞資協議，UAW自上周四起在「底特律三雄」的三座工廠發動同步罷工。初步約有 13,000名車廠工人參與罷工，但UAW主席已經放話，不排除罷工行動擴大到其他工廠。

美國國會必須在9月30日結束前就新年度預算或臨時支出法案達成協議，否則聯邦政府將被迫關閉。

為了緩解新冠疫情對經濟與人民生計的打擊，拜登政府在疫情期間推出學貸暫停還款三年的計畫。這項措施即將到期，也就是數百萬人自10月起必須恢復繳款。

如果單獨就任一個因素來看，應該都不足以改變聯準會對短期風險的認知，或轉移他們對抗通膨的焦點。然而經濟本就料將在今年最後幾個月放緩，一旦車廠罷工和政府關門變成延長賽就可能造成難以預測的結果，如導致消費者支出下滑、可能推升汽車價格進而使聯準會這場抗通膨之戰遭到挫敗，也可能打擊企業和消費者信心，而這些都將決定美國經濟的命運：是走向「軟著陸」，還是走向衰退？

學貸恢復繳款將排擠消費支出，高盛經濟學家因此對美國經濟前景的看法轉趨保守，並警告料將在第四季出現的「天坑」可能導致GDP減少超過一個百分點。

如果UAW擴大罷工，美國汽車產量估將大減三分之一，若考量到對整體經濟的連帶影響，一旦罷工行動持續下去，則美國經濟增長可能減少多達0.7個百分點，對於一個GDP每年平均成長約1.8%的經濟體來說，這是一個相當大的數字。

此外，高盛預估美國政府每關門一周，GDP便將損失0.2個百分點，並使年化GDP跌掉1%。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi預估政府關門可能持續一整個第四季，也就是將打破美國政府關門35天的歷史記錄，進而導致今年第四季經濟成長率跌掉1.2個百分點。

投資顧問公司Dreyfus及其母公司Mellon Investments Corporation（MIC）首席經濟學家，並曾擔任聯準會貨幣政策部門主管的Vincent Reinhart表示，由於聯準會大舉升息還在影響美國經濟、銀行正在收緊信貸，以及消費者已經耗盡疫情時期攢下的儲蓄，不需要太費力就能讓經濟偏離軌道。

他並表示，如果美國經濟真的發生變化，聯準會在抗通膨戰爭結束之前不會推出援助措施，在利率高漲之下，企業和家庭將面臨更大的壓力。