《其他電》H2營運逐季看旺 鴻準攻近1年半高價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】蘋果iPhone 15系列預購傳佳績，鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)2023年下半年營運動能看升、可望逐季走揚，激勵股價今（19）日開高後放量觸及漲停62.8元，創去年3月底以來近1年半高價，截至午盤維持逾8％漲勢，成交量突破3.88萬張、創近16月大量。

鴻準2023年上半年營運表現偏淡，合併營收400.85億元，年減6.01％，為近3年同期低，營業利益6.46億元、年減達46.98％，為近19年同期低。不過，受惠業外收益創同期高、配合稅費減少，歸屬母公司稅後淨利21.31億元、年增達12.95％，每股盈餘1.51元。

受惠美系客戶新款手機開始拉貨、筆電出貨回溫，鴻準8月自結合併營收78.93億元，月增4.41％、年增達42.12％，登近5月高點。累計前8月合併營收555.23億元、年增3.61％，較前7月衰退0.84％轉正、重返成長軌道。

展望後市，由於蘋果iPhone 15高階Pro機種首度導入鈦合金邊框，且預購後締造佳績，身為高階機種主要供應鏈的鴻準營運可望受惠，第三季拉貨需求可期。其次，今年遊戲機整體需求雖持平，但隨著下半年步入傳統旺季，拉貨需求可望較上半年回升。

除了機殼業務外，鴻準亦提供多元應用的散熱模組，隨著筆電出貨回溫，亦挹注營收回升動能。在機殼、遊戲機、散熱模組三大業務需求同步回升下，法人看好鴻準下半年營運可望逐季回升，使今年營收及獲利有望重返成長軌道，分別終止連2年、連3年衰退。