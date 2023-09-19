前往主要內容
工商時報LOGO

大專雙語計畫行不通？ 李家同：上級要推行 教育部只好做做樣子

  • 中時即時 林志成
清大榮譽講座教授李家同今天在臉書發文批評雙語政策，認為教育部明知不可為而為之。（本報資料照片）
清大榮譽講座教授李家同今天在臉書發文批評雙語政策，認為教育部明知不可為而為之。（本報資料照片）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

教育部大專校院學生雙語化學習計畫，目前選定7所大學來實施，清大榮譽講座教授李家同今天在臉書發文說，要提高學生的英文能力，當然應該包含全國所有的大專校院，但現在卻僅選7所，那是因為上級要推行，教育部只好做做樣子，明知不可為而為之。

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，之前有台灣大學、中山大學、成功大學及台灣師範大學入選，近日公布第二期計畫，再新增清華大學、政治大學與台灣科技大學。也就是，兩期共有7所大學入選。

李家同今天在臉書發表「我很同情教育部」文章說，教育部為了推行大專校院學生雙語化學習計畫，也就是希望老師在上課時以全英語教學，其目的應該是增強學生的英語程度。可是教育部只選了7所大學實施，全國有100多所大專校院，為何只選了7所？這個計畫的目的既然是要提高學生的英文能力，當然應該包含全國所有的大專校院。

李家同說，教育部之所以如此做，絕對是因為教育部知道，只有少數英文非常好的大學生能夠聽得懂老師用英文教專業科目。教育部知道，對於絕大多數的學生來說，雙語教學是不可能增進學生英文程度的。如果雙語教學有用，教育部一定會在全國大專校院中都如此推行的。

李家同指出， 大學都只有少數學校可以推行，中小學更是不能談了。叫小學的數學老師用英文解釋如何做雞兔同籠問題，應該是Mission Impossible。叫體育老師用英文教學生三步上籃，也真是難上加難。

李家同說， 雖然教育部知道雙語教學不能增強學生的英文程度，更不可能提高學生的專業程度，但是上級要推行，他們只好做做樣子。我是非常同情教育部的，明知不可為而為之。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI整理中 1族群醞釀飆 這檔營收有望翻10倍 外資看好

  2. 台積電遭全面性修正 高盛亮刀後曝多空前景

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。