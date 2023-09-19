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美國知名辣椒醬漂白劑超標10倍 9.9公噸全數退運銷毀

  • 中時即時 王家瑜
韓國食品大廠CJ集團也出包，旗下生產的「CJ BIBIGO辣雞風味海苔」遭檢出禁用甜味劑。（食藥署提供）
韓國食品大廠CJ集團也出包，旗下生產的「CJ BIBIGO辣雞風味海苔」遭檢出禁用甜味劑。（食藥署提供）

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食品藥物管理署今天公布邊境檢驗不合格名單，其中高達4分之1的品項都是甜味劑含量不符規定，包括韓國食品大廠CJ生產的辣雞風味海苔、中國大陸進口夏威夷果仁等。另有一批9.9公噸美國進口「是拉差香辣椒醬」，遭檢出漂白劑二氧化硫超標10倍，共9.9公噸遭退運或銷毀。

美國進口「是拉差香辣椒醬」遭檢出漂白劑二氧化硫0.50 g／kg，而依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品用量以二氧化硫計為0.03 g／kg以下，該批辣椒醬共9991.8公斤，全數遭退運或銷毀。

韓國食品大廠CJ集團也出包，旗下生產的「CJ BIBIGO辣雞風味海苔」遭檢出甜味劑甜菊醣0.13 g／kg和Rebaudioside A 0.4 g／kg，不符我國規定，共10.80公斤遭退運或銷毀。食藥署副署長林金富說明，兩者屬於甜菊醣苷種類，加總為0.53 g／kg，根據我國規定，這類甜味劑不准添加於海苔，僅限用於蜜餞、瓜子和梅粉。

另外，2批中國大陸進口的夏威夷果仁產品，同樣遭驗出甜味劑含量不符規定，檢出環己基（代）磺醯胺酸0.13 g／kg和0.14 g／kg，總計2公噸遭退運或銷毀。林金富說明，這類甜味劑僅限用於蜜餞、瓜子和梅粉，不准加於乾果類產品。

林金富說明，乾果類和瓜子不同，前者已經剝殼取出果仁，後者則是帶殼調味。未來針對同產地、同號列產品，將從一般抽批提升為加強抽批。

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