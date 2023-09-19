陸在印度手機市占下滑進退兩難 三星重奪大蛋糕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸資手機品牌在印度市場迅猛趨勢已按下「暫停鍵」，三星手機則重新在印度拿走更多市占。根據第一財經引述長期關注南亞消費電子市場的觀察人士說，陸資手機企業在印度的策略一定會調整。但同時也看到部分大陸廠牌如OPPO、vivo兩家企業，在印度已購買了工業用地，難以立刻抽身、經營策略上只能保持堅守。

此外，印度一直要求中資企業在當地建立供應鏈，尤其是具有技術含量的部件，要求在當地生產。但市場觀察人士認為，陸資企業將會越來越謹慎，即使蘋果公司出面為10多家陸資「蘋果鏈」企業取得印度的投資批准，但仍可以預測會對資印度非常謹慎，外來企業在印度本地供應鏈的發展速度會低於預期。

一位在印度的中方相關人士認為，過去幾年，陸資手機品牌在印度智慧手機市場曾占據2／3市佔率。但目前蘋果、三星及本土Jio等品牌獲得支持與補貼，使陸資手機品牌的競爭力下降，分散原有市占。

據調研公司Canalys數據顯示，經歷20季輝煌後，小米從去年第4季在印度智慧手機市場失去領先地位，以550萬部的出貨量跌到第三，落後三星與vivo。直到今年第2季，小米在印度智慧手機出貨量540萬部、年減22％，市占率也減少4個百分點掉至15％。

據長期關注南亞消費電子市場的觀察人士說，陸資手機企業在印度的策略一定會調整。也有印度中方相關人士說，像OPPO、vivo兩家企業在印度已購買了工業用地，難以抽身，只能堅守，面臨需求下降、產能利用不足的情況，即使印方催促在購買的工業用地上繼續建立工廠，也只能推遲。

中國大陸機電產品進出口商會電子資訊分會秘書長高士旺認為，這幾家陸資主流手機廠，在印度市場已投入這麼多，也將確保持續經營。「他們現在的策略是維持現狀、不願意再投入太多，以健康經營為目標，適當提高盈利水準，不會虧本來擴大市占。」