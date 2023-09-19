進口蛋延燒 衛生局稽查桃園4畜產會冷鏈倉儲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

進口雞蛋問題延燒，農業部昨公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，桃園市共有4個倉儲，分布在八德區、蘆竹區及觀音區，衛生局今天派出多組人馬，前往雞蛋製造廠、倉儲做稽查，目前正在稽查當中。

衛生局今早先到好好物流八德廠，下午要再去位於觀音區的全日物流公司桃園倉進行稽查，教育局也不敢鬆懈，今天針對提供學生營養午餐的6家食材供應商、17家團膳做稽查，稽查結果晚點會出爐。

市議員凌濤也親自到好好物流八德廠，由於無法入廠，他也在外等候要在第一時間質詢稽查結果。他表示，進口蛋的食安風暴越演越烈，農業部9月12日稱進口蛋有噴蠟，然而18日卻又改口說沒有噴蠟，到底進口蛋是像農業部說的有噴蠟、有包膜，還是根本都沒有，現在完全就像是羅生門。

凌濤說，衛生局今天派員追查進口蛋的流向，目前已經追查2個禮拜，但農業部對於整個進口蛋的流向卻遲遲不願意公布，造成桃園被查到有液蛋製造商把泰國、美國或巴西的進口蛋，其產地竟標示為台灣，痛批「這次很大的食安漏洞！」盼衛生局詳細稽查物流過程，檢視該批進口蛋是否有全程冷鏈、保存期限是否安全無虞。

凌濤還提及，農業部昨天講說要銷毀5402萬顆進口蛋，他認為這很明顯就是進口蛋已經過期，但問題來了，這批過期的進口蛋在哪、有沒有流向民間，這都要細查。近期中秋節要到了，民眾最關心的就是液蛋會製作成月餅，呼籲市府要詳細徹查，另外針對過期的進口蛋要如何銷毀也需要密切關心。