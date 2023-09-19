東京商辦工地爆意外 鋼架倒塌釀2死1重傷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳映璠】東京日本橋地區一處51層商辦建案建築工地今（19）日發生重大工安意外，重達15噸的工地鋼架倒塌，鋼架倒塌造成5名工人受困，其中4人因衝力跟著下墜，從7樓墜落至3樓，已知其中2名工人喪命、1人重傷、情況危急，另外2人意識清醒。

日本放送協會（NHK）報導，東京日本橋地區一處建築工地今日上午9時20分左右發生鋼架倒塌意外，重達約15噸的鋼架倒塌時，伴隨的衝力導致4名工人從7樓下墜至3樓。

目前已知2名分別為30多歲、40多歲的工人喪命，1人重傷、昏迷不醒，情況危急，另外2名受傷工人意識清楚。

在工地現場附近的男子表示，他的辦公室位在地下二樓，9時左右聽到類似「汽車撞牆」的巨響，附近餐廳員工說，聽到這輩子「最大的爆炸聲」，另一名40多歲男子描述，鋼架倒塌時像是雷聲，地面隆隆作響，他看到工地內有2人正在流血。

該建築工地為一棟51層樓商辦混合建案，位在JR東京站八重洲口附近辦公室林立的繁華地段，為日本國土交通省2020年核定的都市更新計畫。

該建案於2021年起施工，預計2025年竣工，大樓地上有51層、地下4層樓，將設有大型公車總站，此外內部也將設立辦公樓層、舉辦國際會議的會議廳、演出戲劇與音樂會的劇院等，這項建案的目標在於強化東京車站前的交通功能，增強國際競爭力。

目前日本警方正在調查事故原因。

文章來源：東京 日本橋 ビル工事現場で鉄骨倒れる 作業員2人死亡 1人重体