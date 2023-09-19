《國際產業》EU：中國數據法不明確 歐企感到擔憂

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟執委會副主席Vera Jourova目前訪問中國，周一參加了中歐雙方的AI和數據交流會議。Jourova在周二的新聞記者會上說，歐洲企業對於中國的數據法感到擔憂，其中包括「缺乏明確性」，以及企業必須經歷「漫長的流程」。

中國在七月擴大了反間諜法，禁止任何與國家安全和利益相關的資訊傳輸，但是沒有明確定義這些術語。並且擴大了對間諜的定義，包括針對國家機關或重要基礎設施的網路攻擊行為。這些讓許多外國企業感到擔憂，認為無法確定自己是否違反了法律界限。

Jourova說，缺乏定義，例如什麼是重要資料，以及關於如何是違反法律的，缺乏清晰度，以及完成程序事務所需的時間很長，這些都是有問題的。副主席說：「我認為一個流程需要45天時間。但是通常會進行更長的時間」。

Jourova在周一時與中方高層共同主持了三年以來首次的「數位對話」會議。她在周二補充指出，我們將對中國當局建議，雙方建立某種資訊連結，以協助歐洲企業了解相關法律，避開可能的不合規情形。

她表示，中國同時是一個夥伴、競爭者，和系統性對手，但是在數位領域當中，系統性競爭者已經成為中國最突出的角色。

Jourova說，重要的是中國和歐洲在分歧的地方能保持某種程度的溝通管道。

在今年七月下旬，中國商務部對美國、歐洲、日本和韓國商會，以及30家外國企業介紹了新的反間諜法。商務部當時說，中國致力於建立一個公平、透明、可預測的商業環境。