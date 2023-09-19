台積電向下游 華通紅翻黑 蘋概股力求表現 10檔閃亮

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台股今（19）日開高走低，收盤報16,636.32點，下跌61.92點，跌幅0.37％，繼前一天跌破季線後，月線跟著失守，成交量2783.91億元。

台積電慘遭外資提款，今天再跌0.37％，收在538元，市值再度失守14兆元。

蘋概股由大立光領銜，收盤上漲0.95％，鴻準上揚6.30％，健鼎、嘉聯益、新普、晶技、欣興等收紅，華通則是紅翻黑，跌幅1.22％。

網通族群股王智邦上漲1.93％，啟碁上揚4.76％，華星光則是連吞3根跌停板。

台股首家上市掛牌的永續型生技創投公司鑽石生技迎來蜜月行情，盤中股價最高來到49.6元，漲幅飆漲24％，收盤上漲19.25％，收在47.7元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中福、燿華、宇環、笙泉共10檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃陶瓷類股及橡膠類股表現亮眼，漲幅分別為1.97％、1.24％，化工類股表現疲軟，下挫1.59％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鑽石生技（6901）、中福（1435）、燿華（2367）、吉祥全（2491）、中視（9928）、亞力（1514）、秋雨（9929）、地球（1324）、鴻準（2354）、中釉（1809）。

今日上市有12檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為睿生光電（6861）、材料-KY（4763）、健策（3653）、智原（3035）、必應（6625）、首利（1471）、宇隆（2233）、奇鋐（3017）、jpp-KY（5284）、華孚（6235），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為華通（2313）、緯創（3231）、矽統（2363）、燿華（2367）、定穎投控（3715）、鴻準（2354）、廣達（2382）、堤維西（1522）、長榮航（2618）、文曄（3036）。

上櫃10檔6％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為笙泉（3122）、宇環（3276）、台星科（3265）、蒙恬（5211）、福華（8085）、德宏（5475）、泰谷（3339）、創業家（8477）、合正（5381）、鑫聯大投控（3709）。

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為大恭（4706）、華星光（4979）、寶碩（5210）、新零售（3085）、萬國通（9950）、沛亨（6291）、元創精密（3685）、巨有科技（8227）、通訊-KY（6404）、辣椒（4946）。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、台燿（6274）、波若威（3163）、富喬（1815）、台星科（3265）、精剛（1584）、合正（5381）、上詮（3363）、榮群（8034）、前鼎（4908） 。