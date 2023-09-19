《基金》債券也有高息產業 投資級銀行債指數殖利率達6%

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【時報記者任珮云台北報導】債券ETF買氣火熱，元大投信表示現階段布局債券主要著眼於暴力升息下價格築底所帶來的高息及未來資本利得空間，除了長天期美國公債、投資等級債ETF，近期市場焦點轉向息率更高的投資級產業債ETF，以銀行債為例，因為必要需求創造企業穩定現金流目前能提供約6%的高指數殖利率，與同是必需產業的電能、醫療並列三大高息產業，適合追求高債息的投資人作為布局選擇。

至9月18日各熱門債券指數殖利率：ICE美國政府20+年期債券指數4.5%、彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數5.5%；而聚焦投資級債中息率相對較高的產業包括銀行、電能、醫療產業，指數息率則分別來到6.0%、5.9%、5.7%水準，顯著高出一截。

元大投信指出，投資級債ETF中息率較高的元大10年IG銀行債(00786B)，除息月份為2、5、8、11月，買進後在11月即可參與高債息除息。其目前持債企業包括摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)等知名金融業龍頭公司，長年穩定經營且受各國政府高度監控，讓整個產業更加穩固。而電能、醫療產業更是民生必需，隨著人口成長快速與高齡化社會的到來，能源、醫療需求不斷提升。元大10年IG電能債(00788B)、元大10年IG醫療債(00787B)最近一次年化配息率分別為5.7%、5.5%。

投資級產業債聚焦特定高評級產業所發行的公司債券為主，三大高息產業銀行、電能、醫療能提供比一般債券指數還要高的息率，且債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，能提供不同於高股息ETF的領息選擇。

此外債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。

偏好每季領穩定現金流的投資人，元大10年IG銀行債(00786B)、元大10年IG醫療債(00787B)、元大10年IG電能債(00788B)皆為季配商品組合，且除息時間分開，同時佈局三檔，還能月月領債息。