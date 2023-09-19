為業界招商引資 2023「桃園國際採購商機大會」盛大開幕

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「2023桃園國際採購商機大會」今（19）日在諾富特華航桃園機場飯店盛大舉行，開幕儀式由桃園市政府經濟發展局張誠局長致詞，桃園市工業會、商業會、進出口公會及外貿協會等主要工商團體亦親臨與會，共同為這場匯聚全球16國、22家重量級國際買主的採購盛會揭開序幕。

桃園市經濟發展局張誠局長致詞表示，為協助市內業者串聯國際擴大商機，經發局每年均舉辦國際採購商機大會協助在地業者拓展海外市場，桃園因擁有國際機場等優勢致百業興隆，包括資通訊、食品加工、電動車零組件、綠能、醫療及美妝等製造代工產業發展蓬勃，連續舉辦多年的國際採購商機活動每年皆吸引全球多家重量級買主到場，今年與會的國外知名業者包括韓國三大超市集團之一的E-Mart（易買得）、美國知名電動三輪車新創業者Biliti Electric、孟加拉最大資通訊企業Computer City Technology、紐西蘭最大辦公室用品通路商OfficeMax等。

張局長表示今天的採購洽談活動，包括全漢、手信坊食品、台灣菸酒、葡萄王、台灣雅聞..等超過140家桃園在地及國內企業出席，與來自美國、紐西蘭、印度、孟加拉、韓國、日本、香港等來自全球16國買主進行超過200場次的洽談，預估洽談媒合的後續商機可望超過新臺幣40億元!此次活動中同時辦理「全球商機投資研討會」，由台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德主任及外貿協會市場專家劉千翡組長分享全球熱門產業趨勢和非洲市場潛在商機，現場除實體洽談外，主辦單位也為在地業者和無法親臨臺灣的20家買主，安排視訊洽談，擴大海外商機，同時現場也提供碩陽電機、優貝能源及清淨海等23家桃園廠商，針對與會的國內外業者，展出其「Made in Taoyuan」的優質產品，向全球行銷桃園的創新研發及品質。

張局長另提及桃園擁有國際機場的國門優勢，工業年產值逼近新臺幣3兆元，而為因應中美貿易競爭臺商回流趨勢，近年積極開發7+2產業園區協助外商根留臺灣，透過此次國際採購商機大會獲海內外大廠參與盛況下，可見到桃園市府及企業界共同合作下，努力將桃園行銷到全球的成果已更上層樓。