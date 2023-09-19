獨》大選前陸委會再緊縮！ 陸媒資深記者申請駐點遭拒

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兩岸觀光旅遊卡關，大陸人來台專業交流亦仍未開放，須經專案審查。據透露，近期大陸最大的電視台一名資深駐台記者申請來台駐點，但遭陸委會駁回，理由是該記者已駐點過台灣太久，建議明年1月後再申請。背後考量應與台灣總統大選有關。

目前屬於大陸地區人民來台從事專業交流範疇下的陸媒駐點服務，在疫情期間因政府防疫政策而大受影響，無法正常輪替，後來陸委會雖放寬為「一個換一個」規定，但有近半數在疫情第一年就離台的陸媒記者無法換班，被迫退租台北的宿舍。

在全盛時期，大陸有10家媒體駐點台灣。甫上任國台辦新聞局副局長兼發言人的陳斌華就是第一批駐台記者，2001年到2015年間，他任職新華社記者並數十次在台灣駐點採訪。

此次未獲核准的大陸記者是目前線上最資深的駐台記者之一，與蔡政府某任陸委會主委亦相識，過去的報導多平實而不偏頗。據指出，這次被告知是由於來過台灣太久而未獲核准，他也相當困惑，並認為「台灣駐點的記者有好幾位不也是常駐大陸十幾年了嗎？」

據陸委會統計，今年1至3月，共有7人次大陸記者申請駐點採訪，獲核准數為5人次。

7月，國台辦與中國記協舉辦年度「海峽兩岸記者聯合採訪活動」，大陸媒體與台灣媒體交流的重點話題，就是期盼能夠恢復新聞交流。多間疫情期間被迫撤點的媒體，都對台灣的同業提到，希望能夠盡快恢復駐點。