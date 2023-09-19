《基金》亞洲隱藏版投資新裸鑽 印度2027年將躍居全球第3大經濟體

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【時報記者任珮云台北報導】截至8月底止，今年來績效表現最好的前5名印度基金，平均績效逾12%以上，排名前3名依次為木星全球系列-木星印度精選基金績效17.82%，富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金績效13.46%，利安資金印度基金績效13.12%。按權重計算，印度目前是MSCI新興市場指數的第三大市場，僅次於中國及台灣，佔15%。根據國際貨幣基金（IMF）的估計，印度在2027年將會躍居全球第3大經濟體。

印度指數自2001年以來，僅2015-2016年連2年下跌，其餘時間表現相對穩健。印度股票盈餘成長率，預計將重回16.4%的高速成長。同時，印度將於2024年舉行五年一屆的大選，選舉行情逐漸發酵，當前時序進入前9個月左右的時間，平均報酬率相對較高。

利安資金印度基金經理人Kenneth Ng表示，印度擁有廉價勞動力、年輕人口充沛，同時莫迪政府大刀闊斧推展稅制改革，藉由增加稅收改善印度基礎設施，隨著製造業興起，印度將有機會以令人稱羨的結構性優勢追求脫胎換骨，目前印度正擁有「中國+1」的成長遠景值得期待。

近年來中美貿戰持續，製造業從中國撒退，陸續前往印度設廠，帶動印度製造業蓬勃發展，經理人Kenneth Ng分析，印度由於政策監管改革有成，包括消費稅、勞動法、土地徵用法等項目；國內政府同時大興土木，積極擴展基礎設施建議，例如電力、公路、鐵路(專用貨運走廊等)；加上龐大的年輕人口(不乏許多受到良好教育的科技與科學人才)，以及數位化進程快速，同時，政府也積極推出不同產業稅收優惠，吸引外國直接投資，也為印度製造業及全球供應鏈帶來積極政策扶植，使近年來中央政府財政赤字大幅減輕、註冊企業數量逐年提高，為印度創造持續成長稅收財源，邁向結構性發展的正向循環。

匯豐環球投資部資深副總裁黃夏金說明，印度受惠於正面的周期性因素，以及人口趨勢和結構改革，當地股票的投資價值湧現。雖然其估值較高，但是該國企業的增長及質素已證明，跟其他新興市場相比，印度公司的溢價相對合理。

從經濟層面上來看，印度的周期性增長強勁，印度國內生產總值（GDP）於2022-2023財年預計將成長7%，且之後仍有機會維持高成長。該國製造業採購經理指數（PMI）在2022、2023年至今均處於50以上的擴張區域。印度在全球製造業出口中所佔份額較小，且對中國重啟經濟的依賴相對低，所以其強韌程度優於其他出口主導的亞洲經濟體。

若果從結構上分析，印度受惠於多個正面因素，當中包括人口趨勢、地緣政局及改革。這些因素可望令製造業加速發展，以及收入加快增長，並促使新一代的消費族群形成，預計未來10年將有6.4億人口晉身中產階級。