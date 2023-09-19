橄欖油價暴漲超過100％成液體黃金 引竊賊覬覦

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因幾個主產國家面臨嚴重乾旱抑制產量，橄欖油價格飆升至歷史新高，也讓竊賊盯上這款烹飪用油。

根據CNBC於18日報導，美國農業部（United States Department of Agriculture）近期資料顯示，因地中海地區面臨極度乾旱氣候，國際橄欖油價格在9月飆升至每噸8,900美元。今年8月時，橄欖油價格便已較去年同期飆升130％，且漲勢仍無緩解跡象。

世界最大橄欖油出口國西班牙已經遭逢好幾個月的乾旱，並達到史上第三炎熱的夏季。根據食物商品價格資料庫Mintec數據，西班牙的橄欖油產量在近幾季暴減61萬噸，較一般情況時的1.3至1.5噸下跌超過50％。

Mintec資料顯示，西班牙安達盧西亞（Andalusia）的橄欖油價格在九月漲至每公斤8.45歐元（約9.02美元），已是西班牙在過去二、三十年的紀錄以來最高的橄欖油價格，並較去年同期大漲111％。

價格一路暴漲的橄欖油儼然被視為「液體黃金」，並引起了竊賊的注意。根據西班牙當地媒體報導，今年8月30日時，西班牙一座橄欖油廠有約5萬公升的初榨橄欖油遭竊，價值超過42萬至45萬歐元，至今尚未找到竊賊。

除此之外，根據西班牙報紙El Munco，另一家名為Terraverne的橄欖油廠有約6,000公升、價值5萬歐元的初榨橄欖油遭竊，且該公司的電腦、桌子及風扇等設備亦遭洗劫。兩家遭竊的油廠皆未回覆CNBC的訊息。

然而，橄欖油荒目前並沒有緩解的跡象，且土耳其禁止橄欖油出口更加劇油荒的情況。Mintec的分析師Kyle Holland指出，假設乾旱持續下去並消耗橄欖油的庫存，橄欖油供應可能在10月前耗盡，而10月前在過去通常是橄欖的豐收期。