喊話600萬名「以核養綠」支持者 清大教授：票投支持核能的候選人

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2024總統大選目前看來進入「四腳督」的局面，但在能源政策方面，清華大學核工所特聘教授李敏表示，檯面上的總統候選人，無人提出恢復使用核能的具體執行方案，他不僅呼籲候選人提出具體政策，也向600萬名支持「以核養綠」公投的民眾喊話，應做到不分藍綠白，將選票投給提出恢復核能使用政策的候選人。

李敏提到，2018年「以核養綠」公投獲得近600萬選民的支持，代表台灣社會大多數人認同核能的重要性，也贊同台灣2024年後，繼續使用核能。「民眾支持的是政策，是對事，不是對人。」

而就目前各黨派總統候選人對於核能政策的看法，李敏指出，雖然賴清德曾表明支持的繼續使用的說法，但包括郭台銘在內，沒有任何候選人提出恢復使用核能的具體執行方案。

李敏認為，台灣低階核廢料與用過核燃料處置，不是沒有政策與規畫，只是執政黨沒有積極執行而已，所有候選人都該明確承諾，並寫下軍令狀，劍及履及的推動。

李敏反問，核一、二、三廠延役與核四廠商轉都需要編列預算，預算在立法院受到綠能利益集團豢養與基本教義派的立委杯葛時，將如何處理﹖相關預算的執行又該如何擺脫採購法的箝制，應讓工程可以順利的推動，儘早將台灣的電力系統帶出泥淖？台灣要使用核能，但卻將負責核能安全管制的機構由2級降為3級，一個3級單位如何扮演好核安管制單位的角色，如何推動核廢處置相關政策，都沒有看到候選人提出對策。

李敏強調，台灣要使用核能，不是候選人喊喊就算了，該拿出具體政策來，告訴選民，「鈴鐺該如何掛到貓的脖子上！」

李敏呼籲600萬名支持「以核養綠」公投的朋友們，不分藍綠白，將選票投給提出具體恢復核能使用政策的候選人。

至於過去擔任「以核養綠」公投領銜人的黃士修加入郭台銘競選團隊，李敏說，黃士修有敏銳的觀察力與知識組織能力，常能在重要的社會議題提出超越一般人的論述，未來他是否會自此走上從政之路，相信心中自有一把尺。