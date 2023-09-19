台南東區新地標平實轉運站動土 黃偉哲：提供更好都市生活服務品質

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位處台南市東區交通樞紐的平實轉運站，今天舉行BOT案開工動土典禮。得標廠商計畫投資超過54億元，第1期開發興建具停車功能的複合轉運大樓，並引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，預計2025年底完工；第2期則配合先進運輸系統建設時程開發。

交通局長王銘德表示，平實轉運站面積約1.42公頃，分2期開發，第1期規畫興建地下6層、地上13層的複合轉運大樓，可提供15席大客車轉運站空間、590席小汽車及1000席機車停車空間；第2期開發則規畫預留未來銜接捷運車站的空間介面及相關服務空間。

王銘德強調，平實轉運站BOT案自2021年12月簽約，2022年2月完成土地點交，期間經過樹木保護計畫、交通影響評估及都市設計審議等行政程序，市府還要求投資團隊對基地內的喬木多數原地保留，融入環保共生、自然生態的規畫設計，將平實轉運站打造為一座融合公共運輸、消費休閒、都市景觀、生活空間的台南新地標。

市長黃偉哲也認為，平實轉運站位於東區中華東路、小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不僅鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊還有平實中央公園的公辦都更、社會住宅等市府重點建設，因該區屬台南的黃金地帶，完工後的13層複合式大樓，更兼具轉運站及民眾使用空間，期待該案早日完工，提供更好的都市生活服務品質。

交通局指出，市府以BOT方式開發平實轉運站，由國有財產署提供土地，南仁湖集團投資超過54億元開發興建，創造合作三贏局面。該集團也成立「平實森活股份有限公司」負責未來營運，預期將可帶來超過220個以上的就業機會。