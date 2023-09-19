《科技》蘋果iPhone15系列初期肯定供不應求 德誼總座：成長2~3成

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【時報記者王逸芯台北報導】蘋果iPhone15系列新機即將在本周五(22日)正式開賣，遠傳蘋果旗下全台最大APPLE經銷商德誼總經理黃麗容今(19)日就大方分享，今年蘋果iPhone 15的預購確實比去年成長很多，整體看好今年iPhone 15系列會成長達2~3成，高階Pro系列還是果粉最青睞的機款，由於時序適逢百貨業者陸續啟動周年慶，相信iPhone15系列初期絕對是供不應求。

德誼數位總經理黃麗容表示，回顧當年下手iPhone 11的果粉真的很多，所以看好iPhone 15系列會吸引很多iPhone 11、iPhone12的果粉換機潮，今年蘋果iPhone 15的預購確實比去年成長很多，由於iPhone 15 Pro系列在預購2小時內就被搶光，整體看好今年iPhone 15系列會成長達2~3成，初期絕對是供不應求，而高階的iPhone 15 Pro不論是短線或是長線都還是比較受到消費者青睞，且近幾年購買空機的比例有上升。

以德誼預購比重來說，iPhone 15 Pro占比42%、iPhone 15 Pro Max占比39%、iPhone 15占比11%、iPhone 15占比8%。最熱門顏色為原色鈦金屬以及粉紅色。

黃麗容表示，德誼今年首次獲得Apple指定授權線上預購新機經銷商，在iPhone 15系列新機上市之際，會員不用出門就能上網預購新機，開賣當天更是推出了3小時快閃限量下單當日速配的活動，就是要讓會員第一時間新機到手。今年特別推出豐富活動及多元服務的「5新級體驗」，同時提供豐富的周邊配件給消費者多樣化的選擇，希望觸及到不同客群。

德誼觀察今年預購狀況，iPhone 15 Pro新色原色鈦金屬呼聲最高，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列全新「原色鈦金屬」；而容量方面，有5成以上的消費者偏好適中容量256 GB的機型。根據德誼數位調查顯示，2成的民眾對於新機特色最有感的為全系列改採具通用、環保、快速充電特色的USB-C充電孔。此外，打算購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者，其中2成是受到Pro系列採用鈦金屬材質設計的特色所吸引。

德誼全省門市持續調整，主打品牌力、集客率、服務力、通路力，創造更好的購物體驗，德誼有8成門市坐落在百貨公司，創造出7成新客提袋率，現階段總計有37家門市，後續也還有展店計畫進行中。