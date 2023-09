尋找食物？佛州迪士尼驚傳「熊」出沒

【中時新聞網 黃凡甄】美國佛羅里達州的迪士尼樂園昨(18)日下午傳出有黑熊出沒,導致園內部分園區、遊樂設施暫時關閉,所幸相關單位迅速將熊捕獲,沒有造成人員傷亡,隨後迪士尼也恢復正常營業。

綜合美國媒體報導,佛州魚類和野生動植物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC)接獲通報,一頭黑熊出現在迪士尼樂園神奇王國(Magic Kingdom)的樹上,趕緊派人前往現場。

從空拍畫面可以看到,約10名人員用白色帆布抬起黑熊離開樹林。FWC表示,在多數情況下,對付野熊的最佳方式是給予空間,讓牠們自行離開,但由於這頭母熊出現在遊樂園內,可能對遊客帶來危險,只好捕捉並帶往森林野放。

報導指出,該母熊很可能是在尋找食物,以便在體內儲存脂肪過冬。佛州官員提醒民眾,看到熊千萬別靠近或餵食,「盡可能給牠空間。」

受影響而關閉的遊樂設備包括:巨雷山驚險之旅(Big Thunder Mountain Railroad)雲霄飛車、魯賓遜家族大樹屋(Swiss Family Treehouse)、湯姆歷險島(Tom Sawyer Island)等設施,均於當日稍晚重新開放。

