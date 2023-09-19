尋找食物？佛州迪士尼驚傳「熊」出沒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 黃凡甄】美國佛羅里達州的迪士尼樂園昨（18）日下午傳出有黑熊出沒，導致園內部分園區、遊樂設施暫時關閉，所幸相關單位迅速將熊捕獲，沒有造成人員傷亡，隨後迪士尼也恢復正常營業。

綜合美國媒體報導，佛州魚類和野生動植物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC）接獲通報，一頭黑熊出現在迪士尼樂園神奇王國（Magic Kingdom）的樹上，趕緊派人前往現場。

從空拍畫面可以看到，約10名人員用白色帆布抬起黑熊離開樹林。FWC表示，在多數情況下，對付野熊的最佳方式是給予空間，讓牠們自行離開，但由於這頭母熊出現在遊樂園內，可能對遊客帶來危險，只好捕捉並帶往森林野放。

報導指出，該母熊很可能是在尋找食物，以便在體內儲存脂肪過冬。佛州官員提醒民眾，看到熊千萬別靠近或餵食，「盡可能給牠空間。」

受影響而關閉的遊樂設備包括：巨雷山驚險之旅（Big Thunder Mountain Railroad）雲霄飛車、魯賓遜家族大樹屋（Swiss Family Treehouse）、湯姆歷險島（Tom Sawyer Island）等設施，均於當日稍晚重新開放。

文章來源：Black bear sighting in tree at Disney World triggers closures at Magic Kingdom

文章來源： U.S. Bear captured at Magic Kingdom in Disney World after sighting in tree triggered closures