陸「國師」鄭永年：軍備競爭是中美最糟糕形式 需更多政治互信

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被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱的鄭永年日前表示，在中美的戰略競爭關係中，我們應該擔憂的是軍備競爭，這是一種最糟糕的競爭。中美需要更多政治方面的互信，在政治上如果雙方開始進行交流，在社會上雙方就能更好地朝互信方向前進。

據「廣州粵港澳大灣區研究院」公眾號刊載，香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年日前在第二屆S20＋戰略對話會中發言指出，當前，中美兩國的民間都有一股很強的敵視情緒。在美國國內對中國敵對情緒上升的同時，中國國內普通民眾對美國的反感也日益增加，尤其是在一些社交媒體上，部分民眾的民族主義情緒有些高漲。

他認為，中美有不少公共知識分子對彼此持鷹派態度。但是，美國政府官員總體仍然是非常理性的。同時，中國政府內部與領導人對美國的態度也是非常理性的、沒有很強的民族主義情緒，他們希望中美關係能夠保持穩定發展。

談及中美之間的戰略競爭關係時，鄭永年指出，經濟、技術的競爭既是不可避免的，很大機率也是有益的，經濟、技術方面的良性競爭其實會推動雙方的發展。

另一方面，美國總統拜登所說的體制競爭或者政治競爭，例如所謂的「民主」和「獨裁」的對決，正在演變成一種意識形態的競爭。對這種競爭，鄭永年認為也不用恐懼。他稱，中國具有獨特的政治體制，這是與中國的歷史傳統和文化緊密聯繫在一起的，所以，對這種競爭也不用太過擔心或害怕。

然而，鄭永年強調，「我們應該擔憂的應該是軍備競爭，這是一種最糟糕的競爭」，中美間的軍備競爭將會給這些地區帶來很大的困擾。

鄭永年認為，中國和美國必須非常謹慎地看待東協的立場。東協近幾年已經做出了集體的決策，即他們不會選邊站。如果美國和中國的衝突公開化，東協很大機率是不會在中美之間選邊站的。現在這種氛圍和美蘇當年冷戰的氛圍是完全不同的，過去小國必須選邊站，但現在小國可以拒絕站隊。

鄭永年指出，中美需要更多政治方面的互信，在政治上如果開始進行交流，雙方的社會就會更好地朝互信這個方向前進。民族主義情緒的出現是因為中美人民對彼此失去了信心，但為什麼會失去信心？因為現在雙方缺少交流，所以我們希望雙方都可以開誠佈公地進行交流。

鄭永年提及，中美關係不是一個簡單的雙邊關係，中美兩國是世界秩序的兩大支柱，美國不可能在沒有中國的情況下維持世界秩序，中國也不可能在沒有美國的情況下建立世界秩序。