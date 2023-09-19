三星全新Galaxy配件登場 小小兵、玩具總動員潮萌亮相

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三星電子宣布全新Galaxy配件登場，包括豐富多樣的「Samsung Eco-Friends」 系列，採用回收材料製成。台灣三星此次共引進30款全新配件產品，豐富多彩的角色與設計元素，供消費者盡情妝點獨一無二的專屬裝置。

Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 Eco-Friends聯名保護殼建議售價1290元起；Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼建議售價1590元、聯名主題感應卡建議售價490元；Galaxy Buds造型保護殼建議售價990元起。全新Galaxy配件預計9月下旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。

新款Galaxy配件產品與多個風靡全球的角色與設計聯名，網羅Smiley、Keith Haring、迪士尼、皮克斯、小小兵、寶可夢與Kakao Friends等作品，也包括知名韓國流行藝術家的設計。其中，透過最新4款Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 Eco-Friends Keith Haring聯名保護殼，掃描隨附的QR Code即可下載封面螢幕主題及桌面螢幕 ；而Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼，摺疊手機用戶可藉由NFC技術，為外殼和封面螢幕打造一致風格。

與Galaxy Z Flip5同步亮相的透明主題式感應保護殼，只需將卡片插入保護殼中即可自動播放相應的螢幕主題，造就煥然一新的體驗。隨著更多聯名主題感應卡上市，今後只需更換主題感應卡，即可輕鬆依個人心情、喜好自訂不同封面螢幕主題。

三星預計於Samsung Eco-Friends系列持續擴大回收材料的應用，傳遞環保意識並開發更多元的產品系列與設計。