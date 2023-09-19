彰化4月就開始防進口蛋 已銷毀6公噸問題蛋

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進口蛋近來紛爭不斷，彰化縣衛生局在今年初國內缺蛋，政府釋出將進口雞蛋時，即在4月就超前部署，啟動縣內洗選蛋和液態蛋輔導稽查，過程得知轄內有3家洗選場配合中央畜產會調度進口蛋，且掌握業者洗選進口蛋過程中淘汰不良的雞蛋共6噸，全部監督業者按規定銷毀。

衛生局長葉彥伯說，今年4月，國內開始販售進口雞蛋時，該局就決定關注進口蛋流向，並展開專案輔導稽查及相關講習活動，早在農業部昨天公布雞蛋緊急調度蛋品庫存數量表之前，該局就在今年6月稽查過程中發現，位於福興鄉兆豐冷藏倉儲是中央畜產會放置進口雞蛋的倉庫地。

該局也稽查出進口雞蛋售出前，中央畜產會在彰化縣的部分有委由3家洗選場進行洗選、分類與包裝，經上述處理後，規格好的進口雞蛋流入連鎖超市等通路；規格普通的做成液態蛋；洗選完之後不能用的問題蛋則銷毀，從今年4月到8月間，洗選後被淘汰下來的不良蛋已經強制銷毀6 噸。

葉彥伯說，彰化縣沒讓有問題的進口蛋流入市面；此外，學校營養午餐早就明文規定限制只能使用國產雞蛋，包括液態蛋在內，都是國產蛋，且都有產地履歷證明，不會有進口蛋混入。

葉彥伯指出，彰化縣規定營養午餐只能使用國產蛋，液態蛋也是只能使用國產蛋，午餐菜色中的滑蛋，多數用在蝦仁炒蛋或番茄炒蛋，液態蛋食材有其優點，禁用後會變成須現場打蛋，反而有汙染的疑慮。

他強調，彰化縣尚不會禁用液態蛋，且稽查結果也符合校園營養午餐的規定，沒有進口蛋混入營養午餐的疑慮。

彰化縣是雞蛋大縣，國產蛋供應充裕，沒有進口蛋的市場，且目前國人對進口蛋接受度不高，因此他可以理解為何放在縣內倉儲的進口蛋有9成都過期，就算剩1成尚未到期的，期限剩不到1個月。