打造雙語學習環境 北科大攜Fulbright串聯5校願景

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配合政府推動2030雙語國家政策，台北科技大學與學術交流基金會（Fulbright Taiwan FSE）合作，邀請北科大、成功大學、中山大學、台科大及中央大學等5校英語授課（EMI）團隊於「EMI計畫共識會議」齊聚一堂，共同討論專業英語教學的實行策略與年度目標，合作建構更良善的雙語化教學與學習環境。

學術交流基金會執行長那原道（Dr. Randall Nadeau）指出，英語授課對各大學至關重要，除了有助招收國際學生，培育台灣學生在國際化職場上主動表達個人創意、展現跨文化溝通力，也幫助台灣高等教育更有競爭力。

那原道提到，作為台灣與國際資源鏈結的橋樑，學術交流基金會近年致力協助推動EMI，提供各校客製化的教學諮詢資源，協助教師優化授課品質、推動大學教室轉型，促進臺灣人才接軌國際。

教育部高教司專門委員曾新元表示，非常感謝學術交流基金會協助教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，邀請近40位英語教學顧問及教學支援團隊來台，強化台美教育合作連結，同時肯定北科大及各校投注於大學全英語授課的努力。期待透過多方共同合作，未來臺灣高等教育培育出的學生，在英語溝通力、職場競爭力、國際移動力方面，都能藉由雙語計畫獲得提升。

北科大教務長、雙語化學習推動中心執行長黃育賢指出，北科大早在雙語計畫前即訂定研究所英語授課比例，建立專業英語（ESP）師資與專業領域教師共備共好的社群，多年來逐步深化EMI教學共進計畫的影響力，目前本校工程學院、管理學院、電資學院均獲教育部核定重點培育學院。

黃育賢說，北科大去年起獲教育部支持，導入學術交流基金會顧問專業能量，為教師增能並提升學生英語能力；今年初，北科大薦送師資遠赴美國加州大學聖地牙哥分校進行EMI培訓，亦選送教師參與美國賓州州立大學EMI師資認證課程，透過海外師培經驗分享，多元化支持專業領域教師精進英語授課的能量與成效，2024年也將持續辦理。

此外，中山大學成立南區雙語教育趨勢資源中心一年來，主要協助高雄、屏東、台東、台南、南投等地9所大學，定期交流EMI推動概況，共同健全區域教師EMI專業發展和資源分享機制。成大團隊也分享，該校透過36小時線上複合式課程的規劃，每堂課均安排2位講師搭配授課，提供比實體課程更豐富的互動。與會代表無不把握機會交流，期望在高教雙語計畫的推動路上一齊進步。