現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

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【旺得富理財網 李澍】群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）昨（18）日除息，2檔除息前均創新高價，除息後也同樣貼息；對於這2檔，有網友好奇，之前除息日的成交量也不少，除息日是否是進場的好時機。對此網友反應兩極，有人認為定期定額投入其實沒差；但也有人認為，高股息ETF就是要參加除息，並表示，在2個時機點買進會更好。

據Yahoo財經報導，00713上周五最高價達到48.86元；00919最高價達21.92元，成交量達17萬張左右，想領到除息紅包的人絡繹不絕；不過，除息後，2檔仍在貼息，顯見想領了股息就走的人也不在少數。

有網友打算想要買進00713、00919，因此以「除息日是進場好時機嗎？」為題向網友請益；原Po分享他所知訊息，00919上周五的收盤價21.89-0.54=21.35，記得之前有分析說21塊買進是可以的；00713上禮拜五的收盤價48.78-0.84=47.94；00919的話，12月我猜一樣也會配0.54吧？之前新聞是說不會低於0.54，00919的可分配收益還升到2.78。

接著，原Po說，之前除息日的成交量也不少，看樣子也是很多人在除息日買進；他好奇，18日是00919和00713的除息日，想問問「有人會在除息日買進股票嗎？」、「還是都是等除息日之後啊？」

不少人建議原Po可趁除息日買進，「除息後進場被卡的錢比較少，因為息要一陣子才會匯入」、「建議是除息日買進把均價壓低呀！不然低點也是不好找」、「713去年12月除息買的，跳大缺口超爽」、「存股族都在今天加碼」、「會填息的話，是」；另有人認為，「折價或是大黑K的時候買會更好。既然買高息ETF目標能多參加除息才對啊！」。

不過也有人認為若是為了存股，除息前後買影響不大，「沒差吧！定期投入就好，崩了你敢撿嗎」、「除息前後，其實是沒差的」、「沒差，你問這問題跟某檔股票某天大跌，能不能買一樣」、「每天都有除息日，只是填不了只好安慰自己是長期投資」、「年配息才有感，月配季配除息沒跌多少啊」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。