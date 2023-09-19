國家級重磅經濟特區 新莊「中央商務特區」強勢而來

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一座城市的發展，商業機能與交通建設極為重要，政府為了緩解大台北地區的人口壓力，借鏡了日本東京新宿副都心的成功經驗，採用國家級重劃區規格打造新莊副都心，企圖再造一座信義計畫區，成為新北市最精華的核心商務特區。「中悦建設機構」十五年前即慧眼獨具，先行佈局住宅和商辦項目作為版圖開端，並於今年度展開大新莊的未來藍圖，再度讓新北新莊副都心成為市場關注焦點。

新莊副都心「中央商務特區」得天獨厚的交通網絡成為各大企業矚目焦點，擁有三座捷運站的便利暢達：機場捷運副都心站、新北產業園區站、環狀線新北產業園區站，軌道經濟效益將大幅縮短通勤時間，人流往來順勢活絡完整商業鏈帶，目前有二十多家金融機構及數十家企業總部入主，包含上海商業、富邦、中國信託、台新、聯邦、玉山等金融機構；佳能、儒鴻、四零四科技、勤誠興業、夏姿、麗寶、國際連鎖凱悅嘉軒酒店、i-Tower辦公大樓、知名餐飲品牌饗饗、宏匯廣場引進400家品牌，產業齊聚，企業磁吸效應，打造北台灣頂級聚落。

在建築領域已有三十多年發展歷程的中悦建設機構，從桃園發跡一路北上至新莊副都心，憑藉著深耕區域及規模化的佈局策略贏得市場的認可與信賴。中悦建設機構以宏觀眼界，全方位的城市發展與整合，包括住宅、商辦、商場、餐飲等多面向的綜合開發，陸續開發總銷售額將突破1,000億，同時配合政府對新莊副都心的都市計畫，以永續精神定錨頂級商辦聚落，此計劃不僅強化了中悦建設機構作為頂級住宅品牌的地位，更使其成為具有全球視野和城市整體規劃能力的實踐家。

日前中央路、中平路及榮華路上的中悦商辦大樓「悦TOWER」、「松TOWER」、「栢TOWER」也陸續完工，吸引了許多跨國企業紛紛洽談設立總部事宜。未來手握約20萬坪商辦面積的中悦建設機構關注城市商業的發展，從北台灣頂級商務特區的視角觀察，新莊副都心的「中央商務特區」計畫勢將成為跨國企業在事業升級與資產佈局雙向並行中最重要的指標。