故宮南院書畫賞析常設展 30件作品展現色彩魔術

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者黃國芳嘉義市19日電】故宮南院「翰墨空間－故宮書畫賞析」常設展今天起以「色彩魔術師」為題展出30件作品，包括宋代張即之「上問尊堂太安人尺牘」等重要古物，展期至12月10日。

策展人國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員林宛儒表示，有色彩的古畫通稱「設色畫」，相較單以墨色白描，使用顏料不但能提升視覺層次，也賦予作品更多表現力。

林宛儒指出，古代顏料分為植物性與礦物性2大類，以及綠、青、褐、赤、白、粉等色系。這次展出多件青綠山水精彩作品，如五代南唐周文矩「仙姬文會圖」及清代禹之鼎「擬趙千里山水」。此外，色彩也能創造立體感，如清沈煥「蓮塘魚戲圖」以淡彩暈染，沒骨與勾勒並用，呈現輕盈透徹的裝飾趣味。

故宮南院指出，每件畫作上的色彩通常來自畫家精心搭配調製，林宛儒將「設色」這個過程形容為「消失於幕前」的動態變化，為了讓民眾瞭解中國畫從顏料到色彩這個「悅目魔法」的箇中奧秘，展場特別設計教育推廣展板，邀請學者示範「打稿、打底、多層次疊加敷染」。

林宛儒說，搭配季節氛圍，這次選展五代南唐巨然「秋山圖」及清代艾啟蒙「百鹿圖」，展現南方與北方截然不同的秋季風情；「百鹿圖」除了遍野丹楓、黃葉，讓人陶醉外，也將與11月登場的人氣國寶展郎世寧「百駿圖」相互輝映。