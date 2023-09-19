登革熱新增3死 總病例數創10年次高

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衛福部疾管署今（19）日公布上周新增3例本土登革熱死亡個案，均為70多歲男性，其中2人具有潛在疾病，於發病後5日內因病情惡化不幸過世。

疾管署表示，今年截至9月18日累計8,481例本土病例，個案分布於台南市7,608例、雲林縣391例、高雄市316例等，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔38％、累計重症病例46例，年齡介於未滿10歲至90多歲，另新增重症病例19例及死亡病例3例。

疾管署並表示，上周新增3例本土登革熱死亡個案，均為70多歲男性，其中2人具有潛在疾病，於發病後5日內因病情惡化不幸過世。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾的衛教宣導。

疾管署說明，鄰近的東南亞登革熱疫情嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中菲律賓疫情仍處於上下波動且高於近年同期，寮國及柬埔寨疫情雖處下降趨勢，惟仍高於近年同期，緬甸亦有多地傳出疫情，疾管署已於9日15日提升菲律賓國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示，並同步提升寮國、柬埔寨及緬甸之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。

疾管署提醒，本土登革熱疫情持續，隨病例數增加，重症及死亡個案也陸續出現，請民眾務必配合政府執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

另曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象（如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者），及具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

如為感染登革熱的患者，務必聽從醫師建議治療、服藥，補充水分並多休息，使用蚊帳或防蚊藥劑，避免再受蚊子叮咬，降低疾病傳播風險。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網（https：//www.cdc.gov.tw）查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。