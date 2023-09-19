中華民國貿易經理協會 歡慶30週年

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中華民國貿易經理協會於9月16日在福華飯店福華宴會廳盛大舉辦九月論壇暨30週年慶祝晚宴。今年的論壇具有特殊意義，貿經協會成立於82年12月18日，今年滿30週年，孔子曰三十而立，一個協會要經營30年不容易！

理事長葉慧珊在開幕致詞時說到：回顧過去，莫忘初衷！中華民國貿易經理協會是江丙坤先生指示成立的協會，以培訓經貿人才為宗旨。由最初兩天一夜的研討營，隨環境變遷成為論壇形式。榮譽理事長江丙坤承諾每年參與，陪伴協會25年，直到他病逝為止。

今年的九月論壇的內容主軸為「ESG x AI 環境永續人工智能，乘浪前行」，是目前趨勢主流議題！講師陣容堅強，特別邀請到前內政部長李鴻源教授和盧希鵬教授。站在巨人肩膀上有寛廣的視野，才能看見不同的風景。藉著兩位講師的專業幫助會員在時代的洪流中看得更清楚，並且能夠找到一些解決方案！

晚宴節目精彩，有比美義大利男高音歌手演唱和佛朗明哥舞蹈，歷屆理事長走紅毯，榮譽理事長前經濟部次長林聖忠致詞勉勵，創會會長廖文璋回顧協會成立緣起和點點滴滴，前金管會主委陳樹、前國貿局長黃志鵬，前駐薩爾瓦多公使鄭振裁…等貴賓出席。晚宴主題號召歷屆理事長顧問及會員回娘家，場面溫馨熱鬧。在歡樂的氣氛中，貿經協會迎接下一個30年，繼續攜手向前！