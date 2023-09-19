前往主要內容
工商時報LOGO

中華民國貿易經理協會 歡慶30週年

  • 工商時報 謝易晏
中華民國貿易經理協會於9月16日盛大舉辦九月論壇暨30週年慶祝晚宴。理事長葉慧珊(第一排左起)、李鴻源教授、盧希鵬教授、創會長廖文璋及眾多嘉賓共同合影。圖/主辦單位提供
中華民國貿易經理協會於9月16日盛大舉辦九月論壇暨30週年慶祝晚宴。理事長葉慧珊(第一排左起)、李鴻源教授、盧希鵬教授、創會長廖文璋及眾多嘉賓共同合影。圖/主辦單位提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華民國貿易經理協會於9月16日在福華飯店福華宴會廳盛大舉辦九月論壇暨30週年慶祝晚宴。今年的論壇具有特殊意義，貿經協會成立於82年12月18日，今年滿30週年，孔子曰三十而立，一個協會要經營30年不容易！

理事長葉慧珊在開幕致詞時說到：回顧過去，莫忘初衷！中華民國貿易經理協會是江丙坤先生指示成立的協會，以培訓經貿人才為宗旨。由最初兩天一夜的研討營，隨環境變遷成為論壇形式。榮譽理事長江丙坤承諾每年參與，陪伴協會25年，直到他病逝為止。

理事長葉慧珊（左三）頒發感謝狀給創會理事長廖文璋（左四）及創始會員陳正雄、吳繁榮。圖/主辦單位提供
理事長葉慧珊（左三）頒發感謝狀給創會理事長廖文璋（左四）及創始會員陳正雄、吳繁榮。圖/主辦單位提供

今年的九月論壇的內容主軸為「ESG x AI 環境永續人工智能，乘浪前行」，是目前趨勢主流議題！講師陣容堅強，特別邀請到前內政部長李鴻源教授和盧希鵬教授。站在巨人肩膀上有寛廣的視野，才能看見不同的風景。藉著兩位講師的專業幫助會員在時代的洪流中看得更清楚，並且能夠找到一些解決方案！

歷屆理事長共同為協會慶生。圖/主辦單位提供
歷屆理事長共同為協會慶生。圖/主辦單位提供

晚宴節目精彩，有比美義大利男高音歌手演唱和佛朗明哥舞蹈，歷屆理事長走紅毯，榮譽理事長前經濟部次長林聖忠致詞勉勵，創會會長廖文璋回顧協會成立緣起和點點滴滴，前金管會主委陳樹、前國貿局長黃志鵬，前駐薩爾瓦多公使鄭振裁…等貴賓出席。晚宴主題號召歷屆理事長顧問及會員回娘家，場面溫馨熱鬧。在歡樂的氣氛中，貿經協會迎接下一個30年，繼續攜手向前！

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI整理中 1族群醞釀飆 這檔營收有望翻10倍 外資看好

  2. 台積電遭全面性修正 高盛亮刀後曝多空前景

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。