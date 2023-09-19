前往主要內容
工商時報LOGO

大葉大學張諭己獲通識教育計畫最佳人氣獎

與高雄科技大學林禎怡、林玉屏組隊，提案在iGER Day活動榮獲最佳人氣獎

  • 工商時報 許俊揚
大葉大學多媒體學程張諭己(左二)與跨校組員獲頒最佳人氣獎。圖／大葉大學提供
大葉大學多媒體學程張諭己(左二)與跨校組員獲頒最佳人氣獎。圖／大葉大學提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

當沒耐心的夥伴遇上玻璃心的夥伴，該如何合作？大葉大學多媒體數位內容學士學位學程張諭己同學參加教育部提升大學通識教育計畫「我的通識，我來設計」工作坊，與高雄科技大學林禎怡、林玉屏組隊，反思分組報告的溝通經驗，提出「團隊溝通力養成」課程，提案在iGER Day活動榮獲最佳人氣獎。

大葉大學多媒體學程張諭己從小組討論經驗出發，提出團體溝通課程。圖／大葉大學提供
大葉大學多媒體學程張諭己從小組討論經驗出發，提出團體溝通課程。圖／大葉大學提供

多媒體數位內容學士學位學程二年級的張諭己表示，大學的通識課大部分是學校開什麼課，學生就上什麼，當他看到「我的通識，我來設計」工作坊的訊息，可以自己設計通識課程，優秀課程提案也將提供給全國教師開課參考，覺得很有意義，因此報名參加。大學有很多課程要小組討論或分組報告，急著想把事情做好的個性有時候在溝通時會比較強硬，組員如果個性內向，有時候在討論過程會有些衝突，他從「沒耐心遇到玻璃心」的親身經歷出發，提出「團隊溝通力養成」的課程，溝通不只是工作競爭力的一環，也有助於提升學生團體協作效能，因此希望透過這門通識課程，幫助學生了解如何進行團隊溝通，發生衝突又該如何處理。謝謝老師在工作坊期間的輔導，引導大家跳脫框架、克服障礙，學習到很多設計思考技巧，很開心小組腦力激盪出來的提案，可以獲得最佳人氣獎肯定。

大葉大學陳郁文教務長(左一)、鄭孟玉主任(右一)與丁后儀老師(右二)，恭喜張諭己同學(左二)提案榮獲最佳人氣獎。圖／大葉大學提供
大葉大學陳郁文教務長(左一)、鄭孟玉主任(右一)與丁后儀老師(右二)，恭喜張諭己同學(左二)提案榮獲最佳人氣獎。圖／大葉大學提供

多媒體學程助理教授丁后儀指出，教育部提升大學通識教育計畫以全人角度培養學生未來競爭力，同時思考現在的通識課程是否符合學生需要，因此推動「我的通識，我來設計」工作坊，讓大學的通識課程可以不一樣。張諭己同學從大學生分組討論遇到的問題出發，透過課程設計讓團隊溝通更有效，不只是提供新的學習旅程，也能解決大學生實際面臨的問題。

大葉大學推動創新教學，學生在通識工作坊表現獲肯定。圖／大葉大學提供
大葉大學推動創新教學，學生在通識工作坊表現獲肯定。圖／大葉大學提供

教學資源中心主任鄭孟玉強調，大葉大學積極推動創新教學，老師引導學生做中學、學中做，養成思辨力與跨域學習力，相關成果開花結果，學生在選修創新課程「提案簡報」、「議題導向：創新與創業思考」、「數位敘事：資訊視覺化」後，參與「我的通識，我來設計」工作坊，除了張諭己同學榮獲最佳人氣獎，其他學生在工作坊設計出的精彩課程也都獲選收入教育部資料庫，未來有機會成為大學通識課。

教務長、通識教育中心主任陳郁文說，丁后儀老師執行教育部提升大學通識教育計畫，「我的通識，我來設計」工作坊徵求全國大學生參與，設計自己想要的通識課，中部場次就在大葉大學，透過老師的引導，改變學生傳統學習的模式，強化自主學習能力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI整理中 1族群醞釀飆 這檔營收有望翻10倍 外資看好

  2. 台積電遭全面性修正 高盛亮刀後曝多空前景

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。