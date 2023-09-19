清新沁涼 台中農改場塑造薄荷產業新契機

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酷暑夏天來一杯清新沁涼的薄荷茶，暑氣全消，薄荷清新芳香的氣味深受國人喜愛，且富含多項機能性成分，包括萜烯類、多酚類、有機酸及維生素等，為常見之保健作物，然薄荷品種眾多，成分各有不同，且原料多由國外進口不利於品質掌控。為建立國產薄荷產業並提高農產價值，農業部台中區農業改良場開發「薄荷栽培與袋茶製造技術」，篩選精油量豐且具機能性之薄荷品種，已建立穩定加工條件，並開發薄荷複方茶包，風味獨特具市場銷售潛力，目前已授權國內業者，期藉由栽培與應用，增加國內整體種植面積，形塑國產薄荷產業新價值。

台中農改場表示，薄荷為唇形花科多年生草本植物，是國內外應用廣泛的香草植物，以獨特的清涼感與芳香氣味聞名。在傳統醫學領域，薄荷具有發汗解表與散風熱之效，並具有天然的鎮靜作用。薄荷屬下有25個種，國內外流通的商業品種達百種以上，各品種外觀與化學成分也各不相同。

台中農改場自2005年起自國內蒐集30多種薄荷品種進行試作，找出適於本土生長且精油產量較高者，並與中研院合作，利用體外試驗，從中篩選出可抑制巨噬細胞產生一氧化氮者，進而確認有10種薄荷具抗發炎效果。並陸續建立穩定栽培模式、乾燥加工條件及開發出2款以薄荷為基底之複方袋茶配方。

台中農改場進一步說明，「薄荷栽培與袋茶製造技術」由生產端即掌握原料品質，確保後續產品具有一致性的風味並確保機能性成分含量，所生產的薄荷複方袋茶產品具甜淡薄荷香氣與涼感，且不含咖啡因，適合於全天候飲用。該項技術已於今年以非專屬授權予霧峰區農會，期透過契作生產提升當地農民收益，並提供給消費者新形態的健康茶飲選擇，以活絡本土薄荷產業多元發展與賦予新價值。