第24屆金路獎將登場 傑出工程第一名「雙蛋黃」

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第24屆金路獎頒獎典禮即將登場，本屆傑出工程第一名由「國道4 號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K＋500寶來一橋改建工程」奪下，分別為串連大台中的山海線，以及奠定南橫公路全線通車的基石。

交通部高速公路局表示，「金路心、連結共好行」第24屆金路獎頒獎典禮，將於9月22日登場，除致力打造美好交通環境外，並期許傳承並創造一個充滿著「安全、效率、品質及綠色」的交通環境，讓交通建設更貼近民眾。

高公局說明，本次頒發獎項共有6大類、53個獲獎機關及單位。本屆的傑出工程第一名共有2名，分別為「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」及「台20線78K＋500寶來一橋改建工程」。

國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程，是為有效紓解中部塞車路況，於2017年12月開始興建，最大特色在於以用地最小化，資源最適化（懸臂工作車達22部）施工，克服疫情嚴峻、普遍缺工缺料困境，如期如質完工。

至於台20線寶來一橋，則是通往寶來溫泉及桃源地區部落重要通道。改建前，因淤積嚴重通水斷面嚴重不足，近年常因颱風豪雨溪水暴漲而封橋，造成當地部落民眾通行受阻，重創產業發展。雖遭遇梅雨及水災重創工區，淹沒工區設施，仍在1036天的努力後，於2022年4月3日開放新橋通車，為當地注入一股活力，也奠定南橫公路全線通車的基石。