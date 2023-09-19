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建築金獎「閤冠晶硯」開工動土 南科再添驚艷新案

  • 工商時報 謝易晏
「閤冠晶硯」於吉時9月16日盛大舉行開工動土儀式。圖/業者提供
「閤冠晶硯」於吉時9月16日盛大舉行開工動土儀式。圖/業者提供

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善化挾南科光環，賦有完善的區域生活機能，加上三橫三緃的快速路網迅接市區與各大商圈，成為南科周邊房市交易熱區。位在善化區中山路精華商圈內由閤冠建設開發投資興建「閤冠晶硯」集合住宅案，擇吉時9月16日舉行開工動土儀式，期工程順利圓滿完銷。

「閤冠晶硯」於吉時9月16日舉行開工動土儀式，期工程順利圓滿完銷。圖/業者提供
「閤冠晶硯」於吉時9月16日舉行開工動土儀式，期工程順利圓滿完銷。圖/業者提供

「閤冠晶硯」佔地逾700多坪，基地位於善化區中山路、近三民路，為善化市心難得一見的超大基地，規劃500坪森態綠地，200多坪全齡化公設，整體規劃更特聘北市豪宅御用團隊，以建造台北豪宅經驗雕琢此案，從外觀、動線、採光、空間、尺度、設備、景觀等，大處著眼小處著手的細膩，讓居住與生活達到最完美的境界。

此案榮獲「2023 IAA倫敦設計獎」建築類金獎與景觀類銀獎的殊榮，是善化唯一獲此榮譽的建築，公設設計更榮獲「2023美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards」金獎榮譽，閤冠建設為南科新矽谷匠心擘劃美好住家生活環境，成為區域內令人「驚艷」的指標建案。

「閤冠晶硯」榮獲「2023 IAA倫敦設計獎」建築類金獎與景觀類銀獎的殊榮。(外觀3D示意圖，圖/建設公司提供)
「閤冠晶硯」榮獲「2023 IAA倫敦設計獎」建築類金獎與景觀類銀獎的殊榮。(外觀3D示意圖，圖/建設公司提供)

「閤冠晶硯」正處於善化市中心，近國道一號與國道三號，距離基地約10分鐘路程內坐擁台鐵、商圈、學區等各大機能，離南科也只有3分鐘，交通網絡完善。本案規劃地上14樓，地下3層住宅大樓，共91戶住家，坪數規劃二房(23~27坪)、三房(31~41坪)，戶戶2~3面採光，另有少數中山路第一排難得黃金店面，值得一提的是，車位規劃99個，為少數一戶可配一車位之產品。

全案公設比34.7%，含有接待大廳、中庭花園、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、兒童遊戲區、KTV、瑜伽教室、廚藝教室等。建材配備加碼升級，貼近防疫趨勢，導入空氣防疫系統，住家更採用PM2.5紗窗，近200坪社區會所則使用新風系統。給水淨水系統採社區型方式，以進口品牌5道水質淨化處理，全面把關住戶健康居住品質。

閤冠晶硯｜2-3房 23-41坪

接待中心：台南市善化區大成路349號

預約專線：06-5858166

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